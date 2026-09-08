Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Через атаку на поїзд Дніпро—Запоріжжя загинула провідниця

Через атаку на поїзд Дніпро—Запоріжжя загинула провідниця

Ua ru
8 вересня 2026 19:25
Через атаку на поїзд Дніпро - Запоріжжя загинула провідниця
Зруйнований пасажирський поїзд після удару дрону у липні 2026 р. Ілюстратівне фото: Укрзалізниця

Російські війська завдали удару по приміському поїзді Укрзалізниці на Запоріжжі 8 вересня. Жінка, яка працювала провідницею регіонального поїзду, отримала смертельні поранення під час виконання своїх безпосередніх обов'язків. Керівництво УЗ висловило співчуття родині та близьким загиблої працівниці та закликало пасажирів суворо дотримуватися безпекових інструкцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Реклама

Подробиці трагедії

Проводниця допомагала пасажирам швидко залишити вагони після оголошення повітряної тривоги.

Проте після завершення термінової евакуації та отримання чіткого попередження про високий рівень загрози жінка несподівано прийняла рішення повернутися назад. Саме в цей момент відбулося влучання дрону.

"Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої колеги. Уся залізнична родина разом із ними у цей важкий момент", — зазначили в УЗ.

Читайте також:

Заклик до пасажирів

Цей трагічний випадок став черговим нагадуванням про те, що під час повітряних ударів та евакуаційних заходів кожна втрачена секунда може коштувати людині життя.

"Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку. Ціну нехтування цими правилами ми вкотре бачимо на власні очі", — наголосили в Укрзалізниці.

Як писали Новини.LIVE раніше, російські війська постійно здійснюють напади на український транспорт. Зокрема, у центрі Херсона ворожий FPV-дрон атакував рейсову маршрутку. Внаслідок удару 12 мирних жителів отримали поранення, а один із пасажирів пізніше помер у медичному закладі.

Також ми повідомляли, що представник ГУР Міноборони Андрій Юсов попередив про серйозне збільшення інтенсивності повітряного терору з боку країни-агресора. За словами розвідника, окупанти масово нарощують використання нових швидкісних модифікацій безпілотників для ударів по Україні.

Укрзалізниця Запоріжжя поїзди загибель руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації