Через атаку на поїзд Дніпро - Запоріжжя загинула провідниця

Зруйнований пасажирський поїзд після удару дрону у липні 2026 р. Ілюстратівне фото: Укрзалізниця

Російські війська завдали удару по приміському поїзді Укрзалізниці на Запоріжжі 8 вересня. Жінка, яка працювала провідницею регіонального поїзду, отримала смертельні поранення під час виконання своїх безпосередніх обов'язків. Керівництво УЗ висловило співчуття родині та близьким загиблої працівниці та закликало пасажирів суворо дотримуватися безпекових інструкцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Подробиці трагедії

Проводниця допомагала пасажирам швидко залишити вагони після оголошення повітряної тривоги.

Проте після завершення термінової евакуації та отримання чіткого попередження про високий рівень загрози жінка несподівано прийняла рішення повернутися назад. Саме в цей момент відбулося влучання дрону.

"Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої колеги. Уся залізнична родина разом із ними у цей важкий момент", — зазначили в УЗ.

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Заклик до пасажирів

Цей трагічний випадок став черговим нагадуванням про те, що під час повітряних ударів та евакуаційних заходів кожна втрачена секунда може коштувати людині життя.

"Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку. Ціну нехтування цими правилами ми вкотре бачимо на власні очі", — наголосили в Укрзалізниці.

Як писали Новини.LIVE раніше, російські війська постійно здійснюють напади на український транспорт. Зокрема, у центрі Херсона ворожий FPV-дрон атакував рейсову маршрутку. Внаслідок удару 12 мирних жителів отримали поранення, а один із пасажирів пізніше помер у медичному закладі.

Також ми повідомляли, що представник ГУР Міноборони Андрій Юсов попередив про серйозне збільшення інтенсивності повітряного терору з боку країни-агресора. За словами розвідника, окупанти масово нарощують використання нових швидкісних модифікацій безпілотників для ударів по Україні.