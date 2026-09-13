РФ атакувала пасажирський потяг біля польського кордону

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Російські війська другу добу поспіль здійснюють цілеспрямовані атаки на українську залізничну інфраструктуру. Вранці 13 вересня на території Волинської області, за два кілометри від державного кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда. Завдяки злагодженим діям залізничників, які вчасно зреагували на загрозу, масштабної трагедії та людських жертв вдалося уникнути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

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