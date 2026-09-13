Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала пасажирський потяг біля польського кордону

РФ атакувала пасажирський потяг біля польського кордону

Ua ru
13 вересня 2026 11:37
РФ атакувала пасажирський потяг біля польського кордону
Термінова новина

Російські війська другу добу поспіль здійснюють цілеспрямовані атаки на українську залізничну інфраструктуру. Вранці 13 вересня на території Волинської області, за два кілометри від державного кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда. Завдяки злагодженим діям залізничників, які вчасно зреагували на загрозу, масштабної трагедії та людських жертв вдалося уникнути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Реклама

Новина доповнюється...

Читайте також:
Укрзалізниця обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації