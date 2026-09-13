Низку західних областей масовано атакували дрони: є руйнування та поранені

Працівник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Рівненщини

Низка західних областей України зазнала масованої атаки російських ударних дронів, внаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків. В Івано-Франківську через ворожі прильоти повністю призупинили роботу залізничного вокзалу та міського громадського транспорту. Окрім Прикарпаття, вибухи та падіння уламків зафіксували у Волинській, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та Zaxid.net.

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Атака на Прикарпаття

Ворожі дрони наближалися до Івано-Франківської області з боку Тернопільщини, через що у місті та районі тривалий час активно працювали мобільні вогневі групи ППО. Голова ОВА Світлана Онищук повідомила, що під час нальоту поранена одна цивільна особа.

Пошкоджений вибухом будинок у Івано-Франківску. Фото: Руслан Марцінків

Міська влада зафіксувала пошкодження багатоквартирного житлового будинку, мешканцям якого пообіцяли надати екстрену допомогу, а комунальні служби ввели жорсткі обмеження на пересування містом.

"В повітряному просторі Івано-Франківського району ударні БПЛА противника, працює ППО! Через ворожу атаку попередньо одна людина травмована", — зазначила Світлана Онищук.

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Повідомлення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Фото: скріншот

Руйнуваня у Волинській та Хмельницькій областях

Серйозні наслідки ворожих ударів зафіксували також у Волинській області, де під обстріл потрапив автомобільний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Очевидці повідомляють кадри сильного загоряння на території прикордонної АЗС, де вогонь повністю охопив вантажівку.

Паралельно вибухи пролунали на Хмельниччині, де уламки дронів упали на територію підприємства, спричинивши масштабну пожежу у Хмельницькому районі.

Як писали Новини.LIVE раніше, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно попереджав про високу загрозу російських ударів по прикордонних КПП на західних кордонах України. Політик підкреслив, що отримав точні розвідувальні звіти від ЦРУ США щодо намірів Кремля атакувати торговельні та логістичні шляхи на східному фланзі Євросоюзу, аби штучно спровокувати масштабну прикордонну кризу.

Також ми повідомляли, що представник ООН з питань розвитку Олександр Де Кроо попередив, що на Україну чекає найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Міжнародний посадовець зауважив, що існує реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові комбіновані удари окупантів призведуть до повного відключення електроенергії, опалення та централізованого водопостачання в містах.