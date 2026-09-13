Ряд западных областей подвергся массированной атаке дронов: есть разрушения и раненые

Сотрудник ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Ровенской области

Ряд западных областей Украины подвергся массированной атаке российских ударных дронов, в результате чего были зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых домов. В Ивано-Франковске из-за вражеских ударов полностью приостановили работу железнодорожного вокзала и городского общественного транспорта. Помимо Прикарпатья, взрывы и падение обломков зафиксировали в Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и Zaxid.net.

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Атака на Прикарпатье

Вражеские дроны приближались к Ивано-Франковской области со стороны Тернопольщины, из-за чего в городе и районе в течение длительного времени активно работали мобильные огневые группы ПВО. Глава ОГА Светлана Онищук сообщила, что во время налета была ранена одна гражданская особа.

Поврежденный взрывом дом в Ивано-Франковске. Фото: Руслан Марцинкив

Городские власти зафиксировали повреждения многоквартирного жилого дома, жителям которого пообещали оказать экстренную помощь, а коммунальные службы ввели жесткие ограничения на передвижение по городу.

"В воздушном пространстве Ивано-Франковского района находятся ударные БПЛА противника, работает ПВО! В результате вражеской атаки, по предварительным данным, один человек получил травмы", — отметила Светлана Онищук.

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Сообщение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Фото: скриншот

Разрушения в Волынской и Хмельницкой областях

Серьезные последствия вражеских ударов зафиксировали также в Волынской области, где под обстрел попал автомобильный пункт пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. Очевидцы публикуют кадры сильного возгорания на территории приграничной АЗС, где огонь полностью охватил грузовик.

Параллельно взрывы прогремели в Хмельницкой области, где обломки дронов упали на территорию предприятия, вызвав масштабный пожар в Хмельницком районе.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Польши Дональд Туск недавно предупреждал о высокой угрозе российских ударов по пограничным КПП на западных границах Украины. Политик подчеркнул, что получил точные разведывательные отчеты от ЦРУ США о намерениях Кремля атаковать торговые и логистические пути на восточном фланге Евросоюза, чтобы искусственно спровоцировать масштабный пограничный кризис.

Также мы сообщали, что представитель ООН по вопросам развития Александр Де Кроо предупредил, что Украину ждет самая суровая зима с момента начала полномасштабного вторжения России. Чиновник отметил, что существует реальный риск возникновения масштабной гуманитарной катастрофы, если новые комбинированные удары оккупантов приведут к полному отключению электроэнергии, отопления и централизованного водоснабжения в городах.