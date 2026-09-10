Польща очікує атак РФ по прикордонних пунктах пропуску

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Facebook/donaldtusk

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна готується до ймовірних атак Росії по пунктах пропуску на кордоні з Україною. За його словами, країна-агресорка цілеспрямовано продовжує знищувати логістичні та торговельні шляхи в Європі. Політик наголосив, що вся Європа та безпосередньо Польща мають бути готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Загроза на польському кордоні

Він заявив, що у ніч проти 10 вересня завдяки скоординованій роботі польських та українських спецслужб вдалося успішно запобігти та ліквідувати пряму загрозу для одного з прикордонних переходів.

Також Дональд Туск зазначив, що отримав детальний аналітичний звіт від ЦРУ США щодо потенційних агресивних дій Кремля у найближчі місяці.

"Росія вже вдавалася до провокаційних атак на пункти перетину кордону, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо аналогічних дій, спрямованих на пункти перетину кордону з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі", — зазначив Дональд Туск.

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Побоювання Польщі є обґрунтованими, оскільки Росія вже перейшла до атак на міжнародну прикордонну інфраструктуру суміжних держав.

Як писали Новини.LIVE раніше, напередодні російські дрони здійснили масований наліт на пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні між Україною та Молдовою. Там трагічно загинули двоє цивільних людей, ще троє отримали поранення, у тому числі громадянин Молдови, а сама будівля КПП зазнала серйозних пошкоджень.

Також ми повідомляли, що у польському селі Рашин розгорівся скандал через появу синьо-жовтих паркувальних місць. Частина мешканців та депутати від польскої ультраправої партії "Конфедерація" помилково сприйняли незавершене європейське дорожнє маркування як українські прапори, звинувативши владу у створенні привілеїв для іноземців.