Скандал у Польщі: синьо-жовта парковка обурила місцевих мешканців

Синьо-жовта парковка у Польщі. Фото: Wprost

У польському селі Рашин біля будівлі місцевої школи розгорівся гучний скандал через появу нових синьо-жовтих паркувальних місць. Частина місцевих мешканців та політиків обурилися таким дизайном, оскільки помилково вирішили, що ці зони створили спеціально для привілеїв громадян України. Місцева влада змушена була офіційно поясняти, що це маркування є звичайним європейським стандартом безпеки для захисту дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Wprost.

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Скандал з кольорами

Спеціально облаштована зона під назвою "Kiss and Ride" була створена виключно для батьків, які щоранку підвозять своїх дітей на навчання автомобілями. За задумом, ця яскрава ділянка призначена для дуже короткої зупинки, швидкого прощання та негайного від'їзду, аби не блокувати рух транспорту на центральній вулиці.

Місцева влада пояснила, шо яскраві кольори обрали суто для привернення уваги водіїв, а дорожні роботи на об'єкті на момент виникнення скандалу ще просто не встигли завершити.

"Ми дуже здивовані. Кольорове оформлення позначень, які фактично ще не завершені, оскільки потребують нанесення відповідних позначок Kiss and Ride, сприйняли як українські прапори. Ще буде нанесена біла облямівка, як це передбачено європейським стандартом, із позначенням K+R", — пояснила заступниця голови громади Анетта Вротна.

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Антиукраїнські настрої у Польщі

Попри логічні аргументи чиновників, багато мешканців впевнені що це парковка виключно для українців. Ситуацію одразу спробували використати у власних політичних цілях представники ультраправих сил.

Зокрема, депутат від партії "Конфедерація" Конрад Беркович публічно розкритикував шкільну парковку та запитав у соціальних мережах, чи це взагалі ще є територією Польщі.

Як писали Новини.LIVE раніше, речник МЗС Георгій Тихий заявив про фіксацію випадків агресії та зростання загальної кількості нападів на громадян України на території Польщі. Дипломат закликав місцевих політиків повністю відмовитися від антиукраїнської риторики, яка провокує нові побутові конфлікти.

Також ми повідомляли, що у польському місті Сєдльце 41-річна жінка скоїла напад на 13-річну дівчинку з України через її національність. Нетвереза зловмисниця спочатку публічно викрикувала ксенофобські образи на адресу українців, після чого застосувала до дитини фізичне насильство та вирвала їй пасмо волосся.