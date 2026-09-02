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Головна Новини дня У Польщі скоїли напад на 13-річну українку

У Польщі скоїли напад на 13-річну українку

Ua ru
2 вересня 2026 07:53
У Польщі жінка напала на 13-річну дівчинку з України
Автомобілі польської поліції. Фото ілюстративне: Cezary P/wikipedia.org

У польському місті Сєдльце 41-річна жінка скоїла напад на 13-річну дівчинку з України. Дитина зазнала фізичного насильства. Прокурори розслідують інцидент як злочин, пов'язаний із національністю потерпілої. Порушниці обрали запобіжний захід.

Про це з посиланням на Tygodnik Siedlecki повідомляє Новини.LIVE.

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Напад на юну українку в Польщі 

Інцидент стався 25 серпня на площі генерала Сікорського, де дівчинка перебувала із двома подругами, а фігурантка вживала алкоголь із чоловіком. Між дорослими та неповнолітніми виникла суперечка. Жінка спочатку ображала дівчинку, негативно висловлюючись про українців, а потім вирвала їй пасмо волосся. Крім того, порушниця образила матір потерпілої.

Підозрювану в нападі затримали того ж дня. Слідчі з'ясували, що вона не місцева: приїхала до Седльців до чоловіка, із яким під час сутички вживала алкоголь. 

28 серпня затриманій обрали запобіжний захід: поліцейський нагляд. Раз на тиждень вона має відвідувати міську комендатуру поліції. Крім того, жінці заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них ближче ніж на 50 метрів.

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Матір постраждалої стверджує, що її донька зазнала не лише фізичного насильства, а й приниження. 

Триває розслідування, після чого справу скерують до суду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомляв, що в Польщі затримали громадянина РФ, який за завданням російських спецслужб готував замах на громадянина США. Людина, яку хотів убити зловмисник, була невигідною для режиму Кремля. Злочину вдалося запобігти.

Також Новини.LIVE з посиланням на RMF24 писав, що у Вроцлаві обрали запобіжний захід 18-річному громадянину України. Юнак намагався вбити місцеву жительку. Упродовж трьох місяців він перебуватиме під вартою.

Польща напад підлітки дитина постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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