У Польщі росіянин готував замах на громадянина США та України

Поліція Польщі. Фото ілюстративне: policja.gov.pl

У п'ятницю, 7 серпня, польські спецслужби затримали громадянина Російської Федерації. Фігуранта завербували російські спецслужби. За їхнім завданням, він мав здійснити замах на громадянина України та США, оскільки той був незручним для кремлівського режиму. Завдяки операції внутрішньої безпеки та поліції злочину вдалося запобігти.

Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомило PAP, передає Новини.LIVE.

Що відомо про замах

Очільник польського уряду зазначив, що виконавцеві наказали здійснити вбивство саме у Варшаві. Випадок, коли хтось на замовлення Росії наважується на замах на громадянина США на території іншої країни НАТО стався вперше.

"На жаль, мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин, у різних куточках світу", — зазначив Дональд Туск.

Також він додав, що Польща посилить заходи безпеки, аби подібні випадки не повторилися:

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"Наші дії в цій справі будуть надзвичайно інтенсивними, щоб запобігти можливим подальшим спробам, спрямованим проти громадян Польщі чи інших країн на території нашої держави".

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