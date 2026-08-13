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Головна Новини дня Готував замах на громадянина США: у Польщі затримали росіянина

Готував замах на громадянина США: у Польщі затримали росіянина

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 23:58
У Польщі росіянин готував замах на громадянина США та України
Поліція Польщі. Фото ілюстративне: policja.gov.pl

У п'ятницю, 7 серпня, польські спецслужби затримали громадянина Російської Федерації. Фігуранта завербували російські спецслужби. За їхнім завданням, він мав здійснити замах на громадянина України та США, оскільки той був незручним для кремлівського режиму. Завдяки операції внутрішньої безпеки та поліції злочину вдалося запобігти.

Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомило PAP, передає Новини.LIVE

Що відомо про замах 

Очільник польського уряду зазначив, що виконавцеві наказали здійснити вбивство саме у Варшаві. Випадок, коли хтось на замовлення Росії наважується на замах на громадянина США на території іншої країни НАТО стався вперше.

"На жаль, мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин, у різних куточках світу", — зазначив Дональд Туск.

Також він додав, що Польща посилить заходи безпеки, аби подібні випадки не повторилися: 

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"Наші дії в цій справі будуть надзвичайно інтенсивними, щоб запобігти можливим подальшим спробам, спрямованим проти громадян Польщі чи інших країн на території нашої держави".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на RMF24 повідомляв, що у Вроцлаві обрали запобіжний захід 18-річному громадянину України. Юнак намагався вбити місцеву жительку. Упродовж трьох місяців він перебуватиме під вартою.

Також Новини.LIVE з посиланням на соцмережі та заяву Генерального консульства України у Вроцлаві повідомляв, що в Польщі троє людей скоїли напад на молоде українське подружжя. Причиною нападу став український акцент пари. Молодих людей побили просто посеред торгового центру.

Польща замах злочин Варшава Дональд Туск затримання
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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