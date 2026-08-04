Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Суд у Вроцлаві заарештував українського юнака за спробу вбивства

Суд у Вроцлаві заарештував українського юнака за спробу вбивства

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 21:33
Суд у Вроцлаві заарештував українського юнака за спробу вбивства
Затриманий українець у суді. Фото: RMF24

Суд у Вроцлаві обрав запобіжний захід вісімнадцятирічному громадянину України за підозрою у замаху на вбивство місцевої жительки. Українця відправили під варту на тримісячний термін без можливості виходу під заставу на час досудового слідства. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RMF24.

Обставини нападу 

Трагедія сталася ввечері 2 серпня, коли зловмисник почав переслідувати тридцятирічну жінку на вулиці міського мікрорайону. Він простежив за своєю жертвою безпосередньо до під'їзду житлової будівлі, де раптово накинувся на неї та кілька разів вдарив її ножем у шию та груди. Потерпілу госпіталізували у важкому стані.

Наразі лікарі змогли повністю стабілізувати стан здоров'я постраждалої польки.

Поведінка підозрюваного

Під час проведення перших судових засідань затриманий юнак повністю відмовився від будь-якої співпраці зі слідчими органами. Він не визнав своєї провини та не став надавати правоохоронцям детальних свідчень щодо мотивів вчинення цього злочину.

Читайте також:

Суд погодився з клопотанням прокуратури про арешт, зокрема через ризик втечі підозрюваного.

У консульстві України у Вроцлаві заявили, що засуджують будь-які прояви насильства та наголосили, що кожен, хто скоїв злочин, має відповідати за польським законодавством.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Вроцлаві  поліція затримала трьох місцевих жителів, які жорстоко побили молоду пару українців. Мер Вроцлава Яцек Сутрик висловив глибоку підтримку постраждалим громадянам України та закликав міську спільноту до солідарності.

Також ми повідомляли, що у Польщі невідомий чоловік побив жінку палицею по голові за українську мову. Конфлікт виник на вулиці після того, як жінка почала записувати голосове повідомлення українською мовою.

Польща напад замах
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації