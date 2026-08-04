Суд во Вроцлаве арестовал украинского юношу за покушение на убийство

Задержанный украинец в суде. Фото: RMF24

Суд во Вроцлаве избрал меру пресечения в отношении восемнадцатилетнего гражданина Украины, подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы. Украинца поместили под стражу на три месяца без права освобождения под залог на время досудебного следствия. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

Обстоятельства нападения

Трагедия произошла вечером 2 августа, когда злоумышленник начал преследовать тридцатилетнюю женщину на улице городского микрорайона. Он проследил за своей жертвой прямо до подъезда жилого дома, где внезапно набросился на нее и несколько раз ударил ножом в шею и грудь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время врачи смогли полностью стабилизировать состояние здоровья пострадавшей польки.

Поведение подозреваемого

В ходе первых судебных заседаний задержанный молодой человек полностью отказался от какого-либо сотрудничества со следственными органами. Он не признал свою вину и не стал давать правоохранителям подробных показаний относительно мотивов совершения этого преступления.

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В консульстве Украины во Вроцлаве заявили, что осуждают любые проявления насилия, и подчеркнули, что каждый, кто совершил преступление, должен отвечать в соответствии с польским законодательством.

Как ранее сообщал сайт Новини.LIVE, во Вроцлаве полиция задержала троих местных жителей, жестоко избивших молодую пару украинцев. Мэр Вроцлава Яцек Сутрик выразил глубокую поддержку пострадавшим гражданам Украины и призвал городское сообщество к солидарности.

Также мы сообщали, что в Польше неизвестный мужчина избил женщину палкой по голове за то, что она говорила на украинском языке. Конфликт возник на улице после того, как женщина начала записывать голосовое сообщение на украинском языке.