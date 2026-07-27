У Польщі побили українську пару через їх акцент

Напад поляків на українську пару. Фото: кадр з відео

У Польщі двоє молодих громадян України зазнали жорстокого побиття та отримали серйозні травми внаслідок нападу на ґрунті ксенофобії. Нападники накинулися на українську пару прямо всередині торгового закладу після того, як почули їхню розмову. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом медичних працівників та потребують термінової спеціалізованої допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі та заяву Генерального консульства України у Вроцлаві.

Жорстоке побиття українців

Мати постраждалої дівчини виступила із закликом про максимальний розголос цієї трагічної ситуації у медіапросторі.

Постраждала українка Анастасія Кицай. Фото: скриншот з відео

"Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі. Всі — поляки. Причина — український акцент, який они почули в магазині", — розповіла жінка.

Після виходу з магазину нападники побігли за парою та наздогнали їх біля автомобіля. Спершу вони напали на хлопця, а коли дівчина спробувала його захистити, теж кілька разів вдарили її по голові та обличчю.

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Обох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, у них підозрюють струс мозку. Крім того, жінці наклали шви через розірване вухо.

Реакція Генконсульства та голови МЗС

Тим часом Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на цей інцидент.

"Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки", — підкреслили у консульстві.

Очільник МЗС Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування, вже направлений офіційний запит до органів Національної поліції Республіки Польща.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Польщі побили 15-річного українця. Конфлікт виник у громадському транспорті після того, як підліток заговорив українською мовою зі своїм товаришем, після чого на нього напали.

Також ми повідомляли, що у місті Бельсько-Бяла чоловік словесно ображав українських дітей та залякував 12-річну дівчинку. На інцидент жорстко відреагували в Міністерстві закордонних справ України.