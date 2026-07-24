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Головна Новини дня Очільники МЗС України та Польщі провели телефонну розмову: що обговорили

Очільники МЗС України та Польщі провели телефонну розмову: що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 01:49
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з головою МЗС Польщі
Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

У четвер, 23 липня, очільник МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Політики провели телефонну розмову. Однією з тем обговорення був російський терор.

Про це повідомили в МЗС України, передає Новини.LIVE.

Розмова очільників МЗС України та Польщі

Міністри говорили про посилення російських ударів по цивільних суднах у Чорному морі та те, як ці атаки впливають на глобальну продовольчу безпеку.

Також йшлося про європейський шлях України. Андрій Сибіга подякував колезі за те, що Польща відкрила перший і шостий переговорні кластери, а також схвалила 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ. Він розповів Радославу Сікорському про останній масований удар по Києу та інших українських містах.

"Особливу увагу приділили нагальній необхідності подальшого посилення тиску на Росію. Висловив вдячність Польщі за підтримку України від перших днів повномасштабного російського вторгнення", — зазначив голова МЗС України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника МЗС України Андрія Сибігу повідомляв, що Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. Причиною стали російські атаки на цивільні судна. Упродовж трьох днів під ударами опинилися щонайменше три плавзасоби. 

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Також Новини.LIVE писав про звернення Андрія Сибіги до іноземних партнерів. Після атаки РФ на Київ голова МЗС заявив, що міжнародна спільнота має дати рішучу відповідь на російський терор. На його думку, треба посилити санкції проти Росії та прискорити надання військової допомоги Україні. 

Польща МЗС Андрій Сибіга
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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