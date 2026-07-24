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Главы МИД Украины и Польши провели телефонный разговор: что они обсудили

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 01:49
Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши
Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

В четверг, 23 июля, глава МИД Украины Андрей Сибига провел беседу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Политики провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждения стал российский террор.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Беседа глав МИД Украины и Польши

Министры обсудили усиление российских ударов по гражданским судам в Чёрном море и то, как эти атаки влияют на глобальную продовольственную безопасность.

Также речь шла о европейском пути Украины. Андрей Сибига поблагодарил коллегу за то, что Польша открыла первый и шестой переговорные кластеры, а также одобрила 21-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Он рассказал Радославу Сикорскому о последнем массированном ударе по Киеву и другим украинским городам.

"Особое внимание уделили насущной необходимости дальнейшего усиления давления на Россию. Выразил благодарность Польше за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения", — отметил глава МИД Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщал, что Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной стали российские атаки на гражданские суда. В течение трех дней под ударами оказались как минимум три плавательных средства.

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Также Новини.LIVE писал об обращении Андрея Сибиги к иностранным партнерам. После атаки РФ на Киев глава МИД заявил, что международное сообщество должно дать решительный ответ на российский террор. По его мнению, необходимо усилить санкции против России и ускорить оказание военной помощи Украине.

Польша МИД Андрей Сибига
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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