Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Поляк ображав українських дітей в автобусі: у МЗС різко відреагували

Поляк ображав українських дітей в автобусі: у МЗС різко відреагували

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 14:19
У Польщі чоловік ображав українських дітей в автобусі: нападника затримано
Андрій Сибіга. Фото: Lee Jin-man/Pool via REUTERS

У польському місті Бельсько-Бялій чоловік ображав українських дітей. Зокрема, він залякував 12-річну дівчинку. У Міністерстві закордонних справ України відреагували та повідомили про затримання чоловіка.

Про це повідомили польська громадська активістка Івона Вишогродська та глава МЗС Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Поляк ображав українських дітей в автобусі

Чоловік приблизно 40 років агресивно звертався до українських дівчат, вигукуючи образливі фрази та закликаючи їх повертатися до України.

Повідомляється, що чоловік був тверезий, однак поводився агресивно — ображав підлітків, принижував їх та залякував.

Коли одна з дівчат зробила йому зауваження й попросила заспокоїтися, він переключився на неї та також почав її ображати.

Читайте також:

Реакція МЗС України

"Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", — зазначив Сибіга.

Після отримання інформації про інцидент українська сторона звернулася до польських правоохоронних органів із вимогою належним чином відреагувати на агресивну поведінку чоловіка та випадок приниження українців за національною ознакою.

Чоловіка вже затримали. Сибіга подякував польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. За його словами, така агресія та ненависть не повинні толеруватися в європейському демократичному суспільстві та державі.

"Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", — додав він.

null
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 12 липня у Варшаві відбулася акція під назвою "Волинський марш", учасники якої закликали польську владу припинити підтримку України. Організатором заходу стала партія "Конфедерація корони польської", яку в самій Польщі нерідко критикують за проросійську позицію та антиукраїнські заяви. 

Раніше у польському Вроцлаві на острові Слодова група людей жорстоко напала на 19-річного громадянина України через те, що він спілкувався українською мовою.

Польща діти Андрій Сибіга Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації