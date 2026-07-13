У Польщі чоловік ображав українських дітей в автобусі: нападника затримано

Андрій Сибіга. Фото: Lee Jin-man/Pool via REUTERS

У польському місті Бельсько-Бялій чоловік ображав українських дітей. Зокрема, він залякував 12-річну дівчинку. У Міністерстві закордонних справ України відреагували та повідомили про затримання чоловіка.

Про це повідомили польська громадська активістка Івона Вишогродська та глава МЗС Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Поляк ображав українських дітей в автобусі

Чоловік приблизно 40 років агресивно звертався до українських дівчат, вигукуючи образливі фрази та закликаючи їх повертатися до України.

Повідомляється, що чоловік був тверезий, однак поводився агресивно — ображав підлітків, принижував їх та залякував.

Коли одна з дівчат зробила йому зауваження й попросила заспокоїтися, він переключився на неї та також почав її ображати.

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Реакція МЗС України

"Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", — зазначив Сибіга.

Після отримання інформації про інцидент українська сторона звернулася до польських правоохоронних органів із вимогою належним чином відреагувати на агресивну поведінку чоловіка та випадок приниження українців за національною ознакою.

Чоловіка вже затримали. Сибіга подякував польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. За його словами, така агресія та ненависть не повинні толеруватися в європейському демократичному суспільстві та державі.

"Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", — додав він.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 12 липня у Варшаві відбулася акція під назвою "Волинський марш", учасники якої закликали польську владу припинити підтримку України. Організатором заходу стала партія "Конфедерація корони польської", яку в самій Польщі нерідко критикують за проросійську позицію та антиукраїнські заяви.

Раніше у польському Вроцлаві на острові Слодова група людей жорстоко напала на 19-річного громадянина України через те, що він спілкувався українською мовою.