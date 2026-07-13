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Главная Новости дня Поляк оскорблял украинских детей в автобусе: в МИД резко отреагировали

Поляк оскорблял украинских детей в автобусе: в МИД резко отреагировали

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Дата публикации 13 июля 2026 14:19
В Польше мужчина оскорблял украинских детей в автобусе: нападавший задержан
Андрей Сибига. Фото: Lee Jin-man/Pool via REUTERS

В польском городе Бельско-Бялой мужчина оскорблял украинских детей. В частности, он запугивал 12-летнюю девочку. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на этот инцидент и сообщили о задержании мужчины.

Об этом сообщили польская общественная активистка Ивона Вышогродская и глава МИД Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Поляк оскорблял украинских детей в автобусе

Мужчина примерно 40 лет агрессивно обращался к украинским девушкам, выкрикивая оскорбительные фразы и призывая их возвращаться в Украину.

Сообщается, что мужчина был трезв, однако вел себя агрессивно — оскорблял подростков, унижал их и запугивал.

Когда одна из девушек сделала ему замечание и попросила успокоиться, он переключился на неё и также начал ее оскорблять.

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Реакция МИД Украины

"Герой" в польском автобусе словесно «воевал» с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно", — отметил Сибига.

Получив информацию об инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на агрессивное поведение мужчины и случай унижения украинцев по национальному признаку.

Мужчину уже задержали. Сибига поблагодарил польских правоохранителей за быструю и правильную реакцию. По его словам, такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве.

"В очередной раз призываем отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, что негативно сказывается на антиукраинских настроениях в польском обществе", — добавил он.

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Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 12 июля в Варшаве состоялась акция под названием "Волынский марш", участники которой призвали польские власти прекратить поддержку Украины. Организатором мероприятия выступила партия "Конфедерация польской короны", которую в самой Польше нередко критикуют за пророссийскую позицию и антиукраинские заявления.

Ранее в польском Вроцлаве на острове Слодова группа людей жестоко напала на 19-летнего гражданина Украины из-за того, что он разговаривал на украинском языке.

Польша дети Андрей Сибига Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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