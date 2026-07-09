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Главная Новости дня Во Вроцлаве жестоко избили 19-летнего украинца из-за того, что он говорил на украинском языке

Во Вроцлаве жестоко избили 19-летнего украинца из-за того, что он говорил на украинском языке

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 15:55
Во Вроцлаве жестоко избили 19-летнего украинца из-за украинского языка — что известно
Польская полиция. Фото: Reuters

В польском Вроцлаве группа молодых людей жестоко избила 19-летнего украинца за то, что он разговаривал на украинском языке. Инцидент произошел вечером 4 июля на острове Слодова.

Об этом пишет польское издание "Radio Wrocław", передает Новини.LIVE.

Подробности инцидента с украинцем в Польше

По словам пострадавшего Владимира, он разговаривал по телефону с матерью на украинском языке, когда к нему подошел незнакомец и начал требовать электронную сигарету. После отказа мужчина позвал других молодых людей, которые повалили юношу на землю и начали избивать руками и ногами.

В результате нападения парень получил перелом носа, травмы позвоночника и многочисленные ушибы. После избиения нападавшие, по словам пострадавшего, смеялись и говорили, что "избили украинца". Друзья Владимира вызвали полицию и медиков, однако злоумышленники успели скрыться. Сначала инцидент квалифицировали как драку, но после медицинского освидетельствования, подтвердившего травмы средней тяжести, пострадавший официально обратился в правоохранительные органы.

Полиция Вроцлава возбудила дело и проводит расследование. Родители юноши призвали всех очевидцев нападения обратиться в правоохранительные органы и помочь установить виновных.

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Как сообщали Новини.LIVE, в последнее время между Украиной и Польшей возник ряд противоречий из-за взаимных заявлений политиков и острых исторических вопросов. На этом фоне официальный Киев и Варшава продолжают дипломатический диалог, чтобы не допустить ухудшения двусторонних отношений.

Как сообщали Новини.LIVE, Польша является одним из ключевых союзников Украины и регулярно оказывает военную помощь. В то же время в польском обществе и политических кругах периодически возникают дискуссии относительно объемов переданного вооружения и его влияния на обороноспособность страны.

Польша полиция избиение
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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