У Вроцлаві жорстоко побили 19-річного українця через українську мову — що відомо

Польська поліція. Фото: Reuters

У польському Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця через те, що він розмовляв українською мовою. Інцидент стався ввечері 4 липня на острові Слодова.

Про це пише польське видання "Radio Wrocław", передає Новини.LIVE.

Деталі інциденту з українцем у Польщі

За словами потерпілого Володимира, він розмовляв телефоном із матір'ю українською, коли до нього підійшов незнайомець і почав вимагати електронну сигарету. Після відмови чоловік покликав інших молодиків, які повалили юнака на землю та почали бити руками й ногами.

Унаслідок нападу хлопець дістав перелом носа, травми хребта та численні забої. Після побиття нападники, за словами потерпілого, сміялися й говорили, що "побили українця". Друзі Володимира викликали поліцію та медиків, однак зловмисники встигли втекти. Спочатку інцидент кваліфікували як бійку, але після медичного обстеження, яке підтвердило травми середньої тяжкості, потерпілий офіційно звернувся до правоохоронців.

Поліція Вроцлава відкрила провадження та проводить розслідування. Батьки юнака закликали всіх очевидців нападу звернутися до правоохоронців і допомогти встановити винних.

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