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Главная Новости дня В Польше избили украинскую пару из-за акцента: реакция Генконсульства

В Польше избили украинскую пару из-за акцента: реакция Генконсульства

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 15:38
В Польше избили украинскую пару из-за их акцента
Нападение поляков на украинскую пару. Фото: кадр из видео

В Польше двое молодых граждан Украины подверглись жестокому избиению и получили серьезные травмы в результате нападения на почве ксенофобии. Нападавшие набросились на украинскую пару прямо в торговом центре после того, как услышали их разговор. В настоящее время оба пострадавших находятся под наблюдением медицинских работников и нуждаются в срочной специализированной помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети и заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве.

Жестокое избиение украинцев

Мать пострадавшей девушки призвала к максимальному освещению этой трагической ситуации в медиапространстве.

У Польщі побили українську пару через акцент: реакція Генконсульства - фото 1
Пострадавшая украинка Анастасия Кицай. Фото: скриншот из видео

"Сегодня мою дочь Настю и ее парня Максима жестоко избили в одном из магазинов в Польше. Все — поляки. Причина — украинский акцент, который они услышали в магазине", — рассказала женщина.

После выхода из магазина нападавшие побежали за парой и догнали их возле автомобиля. Сначала они напали на парня, а когда девушка попыталась его защитить, тоже несколько раз ударили её по голове и лицу.

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Обоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, у них подозревают сотрясение мозга. Кроме того, женщине наложили швы из-за разорванного уха.

Реакция Генконсульства и главы МИД

Между тем Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало польские правоохранительные органы оперативно отреагировать на этот инцидент.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки», — подчеркнули в консульстве.

Глава МИД Андрей Сибига поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования, уже направлен официальный запрос в органы Национальной полиции Республики Польша.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Польше избили 15-летнего украинца. Конфликт возник в общественном транспорте после того, как подросток заговорил на украинском языке со своим товарищем, после чего на него напали.

Также мы сообщали, что в городе Бельско-Бяла мужчина словесно оскорблял украинских детей и запугивал 12-летнюю девочку. На инцидент жестко отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Польша нападение МИД
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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