В Польше россиянин готовил покушение на гражданина США и Украины

Полиция Польши Фото иллюстративное: policja.gov.pl

В пятницу 7 августа польские спецслужбы задержали гражданина Российской Федерации. Фигуранта завербовали российские спецслужбы. По их заданию, он должен был совершить покушение на гражданина Украины и США, поскольку тот был неудобен для кремлевского режима. Благодаря операции внутренней безопасности и полиции преступление удалось предотвратить.

Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска сообщило PAP, передает Новини.LIVE.

Что известно о покушении

Глава польского правительства отметил, что исполнителю приказали совершить убийство именно в Варшаве. Случай, когда кто-то по заказу России решается на покушение на гражданина США на территории другой страны НАТО произошел впервые.

"К сожалению, должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться ликвидировать людей, которые неудобны по разным причинам, в разных уголках мира", — отметил Дональд Туск.

Также он добавил, что Польша усилит меры безопасности, чтобы подобные случаи не повторились.

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"Наши действия по этому делу будут чрезвычайно интенсивными, чтобы предотвратить возможные дальнейшие попытки, направленные против граждан Польши или других стран на территории нашего государства".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на RMF24 сообщал, что во Вроцлаве избрали меру пресечения 18-летнему гражданину Украины. Юноша пытался убить местную жительницу. В течение трех месяцев он будет находиться под стражей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на соцсети и заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве сообщал, что в Польше трое людей совершили нападение на молодых супругов-украинцев. Причиной нападения стал украинский акцент пары. Молодых людей избили прямо посреди торгового центра.