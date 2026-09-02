В Польше женщина напала на 13-летнюю девочку из Украины

Автомобили польской полиции. Иллюстративное фото: Cezary P/wikipedia.org

В польском городе Седльце 41-летняя женщина напала на 13-летнюю девочку из Украины. Ребёнок подвергся физическому насилию. Прокуроры расследуют инцидент как преступление, связанное с национальностью потерпевшей. В отношении нарушительницы избрана мера пресечения.

Об этом со ссылкой на Tygodnik Siedlecki сообщает Новини.LIVE.

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Нападение на юную украинку в Польше

Инцидент произошел 25 августа на площади генерала Сикорского, где девочка находилась с двумя подругами, а фигурантка употребляла алкоголь с мужчиной. Между взрослыми и несовершеннолетними возникла ссора. Женщина сначала оскорбляла девочку, негативно высказываясь об украинцах, а затем вырвала у нее прядь волос. Кроме того, нарушительница оскорбила мать потерпевшей.

Подозреваемую в нападении задержали в тот же день. Следователи выяснили, что она не местная: приехала в Седльцы к мужу, с которым во время стычки употребляла алкоголь.

28 августа задержанной избрали меру пресечения: полицейский надзор. Раз в неделю она должна посещать городскую комендатуру полиции. Кроме того, женщине запретили контактировать с потерпевшими и приближаться к ним ближе чем на 50 метров.

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Расследование продолжается, после чего дело будет направлено в суд.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на RMF24 сообщал, что во Вроцлаве избрана мера пресечения в отношении 18-летнего гражданина Украины. Юноша пытался убить местную жительницу. В течение трех месяцев он будет находиться под стражей.