У останніх діях РФ є новий рівень загрози для Європи

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: Георгій Тихий/Facebook

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що останні дії Росії демонструють новий рівень загрози для європейських держав і є дуже серйозними безпековими викликами. За його словами, Україна повністю готова ділитися з іноземними партнерами власним унікальним досвідом протидії диверсіям, кібератакам та ворожій дезінформації. Посадовець наголосив, що Україна прагне посилювати національну безпеку європейських союзників, паралельно врегульовуючи суперечливі політичні питання із найближчими сусідами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого під час брифінгу.

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Небезпечні виклики для європейських держав

Як заявив речник МЗС, останні дії Кремля наочно демонструють вихід російської агресії за межі суто гібридних методів впливу на європейському континенті.

Тому Україна хоче надати європейським урядам практичну допомогу та ділитися реальним досвідом боротьби.

"Ми готові і з Німеччиною, і з іншими країнами Європи співпрацювати для посилення їхньої стійкості та національної безпеки", — підкреслив речник МЗС.

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Також Георгій Тихий привітав рішення уряду Петера Мадяра щодо обмеження діяльності російських псевдодипломатів та закликав інші країни закривати пропагандистські установи Кремля.

Крім того, міністерство вже передало угорській стороні конкретні пропозиції щодо часу та місця проведення майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і Петера Мадяра.

Врегулювання відносин із Польщею

Окрему увагу під час виступу представник МЗС приділив численним випадкам агресії та зростанню кількості нападів на громадян України на території Польщі.

Хоча дипломат відзначив належну та швидку реакцію польських правоохоронних органів, водночас він закликав місцевих політиків повністю відмовитися від небезпечної антиукраїнської риторики.

Як писали Новини.LIVE раніше, речник МЗС Георгій Тихий також прокоментував нові спільні підходи України та США щодо завершення війни. Посадовець зазначав, що кардинальна зміна ситуації на полі бою та в небі вимагає негайного оновлення колишніх мирних планів, а офіційний Київ повністю готовий до відновлення ефективної тристоронньої роботи на рівні лідерів держав.

Ще ми повідомляли, що за словами речника МЗС Георгія Тихого, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп попередню домовилися про особисту зустріч у вересні. Він також не виключив, що до особистої зустрічі лідери можуть провести телефонну розмову.