Речник МЗС Тихий заявив про нові підходи до наближення миру

Речника Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що українська та американська сторони наразі мають абсолютно нові ідеї, підходи та елементи для досягнення справедливого миру. Потреба в оновленні колишніх стратегій виникла через те, що реальність на полі бою, а також у небі над Україною та Росією зазнала кардинальних змін. Проте подальший дипломатичний прогрес тепер цілковито залежатиме від реальної готовності російської сторони брати участь у переговорних процесах.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у відпоідь на запитання журналістки Новини.LIVE ​​​​Галини Остаповець під час брифінгу.

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Оновлення колишніх мирних планів

Попередні варіанти врегулювання, які свого часу містили спочатку двадцять вісім, а згодом двадцять пунктів після викреслення Україною недоречних умов, наразі остаточно втратили свою актуальність.

Тихий зазначив, що зараз Україна бачить наявність спільного із США усвідомлення того, що застарілі мирні концепції потребують негайного та глибокого перегляду відповідно до поточної військово-політичної ситуації.

"І у нас є нові ідеї, і, дійсно, в американців є нові ідеї, і, дійсно, змінилася реальність з того часу, коли обговорювалися попередні плани Ви всі прекрасно пам'ятаєте: це 28 пунктів, потім залишилося 20 пунктів, коли там Україна прибрала ті окремі пункти, які були недоречними. З того часу змінилася реальність. Вона змінилася на полі бою, вона змінилася в небі над Україною і Росією, тому, на нашу думку, просто потрібне дійсно оновлення, оновлення підходів", — пояснив Георгій Тихий.

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Збереження дипломатичної таємниці

Водночас речник МЗС відмовився публічно розкривати конкретні деталі нових підходів, аби залишити необхідний простір для повноцінної та результативної роботи дипломатів.

"Ми також готові до відновлення тристороннього формату роботи і, на нашу думку, саме формація зустрічі лідерів залишається найбільш ефективним в цьому ключі, але будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якісь формати заходити. Нагадаю, від них залежить, чи буде просуватися дипломатичний процес, Україна до нього готова", — підсумував речник МЗС.

Як писали Новини.LIVE раніше, очільник МЗС Андрій Сибіга зазначав, що закінчити цю війну та досягти стабільного і справедливого миру без активної залученості Сполучених Штатів є малореалістичним завданням. При цьому він зазначив, що росіяни намагаються зірвати будь-які дипломатичні процеси, здійснюючи регулярні масовані акти державного терору проти українських міст.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін назвав власні умови для проведення мирних переговорів та завершення війни з Україною. Путін вимагає проведення виключно прямих двосторонніх контактів між Москвою та Києвом, без міжнародних посередників.