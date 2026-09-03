Путін заявив про збереження шансів на мирну угоду з Україною

Російський диктатор Володимір Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито збереження реальних шансів на досягнення мирної угоди для припинення війни проти України, але за однією умовою. На думку очільника Кремля, РФ та Україна мають самостійно знайти компроміс між собою без стороннього втручання. А іншим іноземним державам пропонується виконувати виключно допоміжну роль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву російського диктатора.

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Нові вимоги Кремля

Очільник Кремля підкреслив, що ключова роль у вирішенні війни, яку він цинчно назвав "проблемою", належить лише безпосередньо двом залученим сторонам.

"Хіба це неправильний підхід? Я вважаю, що правильний. Домовитися між собою повинні насамперед Росія та Україна, а всі інші країни готові підтримати й допомогти, і не тільки Сполучені Штати", — заявив Путін.

Російський лідер окремо зазначив, що це стосується не лише Сполучених Штатів, а й інших впливових країн світу.

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Також Путін заявив, що бачить вікно можливостей для відновлення дипломатичного процесу.

"Ми вдячні всім, хто намагається зробити свій внесок у врегулювання цього питання. Чи є шанси? На мій погляд, так, вони є", — сказав він.

Водночас жодних конкретних пропозицій Путін не озвучив.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України вважає, що Путін хоче продовжувати війну. При цоьму, згідно з даними української та західної розвідок, більшість російського суспільства вже хоче завершення війни та погодилася б на зупинку бойових дій по лінії зіткнення.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Сергій Грабський прогнозує затяжну війну в Україні, де бойові дії не припиняться щонайменше до 2030 року. Фахівець вважає, що Росія продовжує мобілізаційні заходи і наразі не демонструє реального бажання йти на мирні компроміси, попри будь-які політичні заяви керівництва.