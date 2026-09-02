Про що говорив Путін на прессконференції вночі 2 вересня 2026 року

Президент РФ Володимир Путін. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти середи, 2 вересня, російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв щодо України. Зокрема, президент Російської Федерації відреагував на заяву українського лідера Володимира Зеленського щодо небезпеки повітряного простору Росії через атаки українських дронів, висловився про переговори та відреагував на заяву Німеччини про причетність росіян до диверсії в аеропорту Лейпцига на початку серпня.

Про це з посиланням на прессконференцію президента РФ після щорічної зустрічі глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) передає Новини.LIVE.

Реклама

Реакція Путіна на заяву Зеленського

Президент РФ заявив, що не чув заяв президента України Володимира Зеленського щодо небезпечності російського повітряного простору. За його словами, якщо такі заяви були, це просто заявка на державний тероризм.

"Якщо це сказано вголос — то це заявка на державний тероризм. Із терористами переговорів не ведемо", — наголосив голова Кремля.

Замороження переговорів

Кремлівський диктатор заявив, що Москва не проти розширити кількість учасників переговорів, якщо ті можуть внести внесок у врегулювання конфлікту. Для цього потрібні фахівці, військові та дипломати.

Читайте також:

Відповідь Путіна на звинувачення РФ Німеччиною у диверсії

"Щодо дій німецької влади — це насамперед пов'язано із внутрішньополітичними процесами. Підприємства закриваються, робочі місця. Незрозуміло, навіщо все це робиться", — зазначив Путін.

Інші заяви президента РФ

БпЛА — серйозний виклик, але росіяни з ним справляються;

ЗС РФ отримали наказ масованими ударами знищити енергетику України;

російській армії залишилося 12 км до окружної дороги Сум, а на Донеччині "звільнили" Святогірськ;

Росії залишилося відновити 10% пошкоджених НПЗ;

росіяни не завдають ударів по урядовому кварталу України, тому що їм потрібні люди, які зрозуміють, що питання можна вирішувати мирним шляхом;

загальна шкода від української кампанії проти цивільного судноплавства в Чорному та Азовському морях становить близько 1% ВВП. Це некритичний збиток;

чутки про мобілізацію у РФ після виборів у вересні — собача маячня та інформаційна атака на Росію;

РФ прагне забезпечити довготривалий і стабільний мир в Україні та в Європі;

будь-які військові об’єкти в Україні — законна ціль російської армії;

Україна пропонує врегулювати конфлікт за принципом "давай з’їмо твоє, а потім кожен своє".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що повітряний простір РФ стає небезпечним для польотів. Загрозу становлять українські дрони. Водночас голова держави наголосив, що Україна не загрожує цивільній авіації.

Також Новини.LIVE з посиланням на Der Spiegel писав, що Німеччина офіційно звинуватила РФ у диверсії в аеропорту Лейпцига. Очільник МЗС України Андрій Сибіга висловився щодо такої заяви німецької влади. Посадовець заявив, що Україна готова надавати Німеччині підтримку.