О чем говорил Путин на пресс-конференции ночью 2 сентября 2026 года

Президент РФ Владимир Путин. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на среду, 2 сентября, российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу Украины. В частности, президент Российской Федерации отреагировал на предупреждение украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе воздушному пространству России из-за атак украинских дронов, высказался о переговорах и прокомментировал заявление Германии о причастности россиян к диверсии в аэропорту Лейпцига в начале августа.

Об этом со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ после ежегодной встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщает Новини.LIVE.

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Реакция Путина на заявление Зеленского

Президент РФ заявил, что не слышал заявлений президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства. По его словам, если о таком шла речь, то это просто заявка на государственный терроризм.

"Если это сказано вслух — то это заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведем", — подчеркнул глава Кремля.

Замораживание переговоров

Кремлевский диктатор заявил, что Москва не против расширить круг участников переговоров, если те могут внести вклад в урегулирование конфликта. Для этого нужны специалисты, военные и дипломаты.

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Ответ Путина на обвинения РФ Германией в диверсии

"Что касается действий немецких властей — это, прежде всего, связано с внутриполитическими процессами. Закрываются предприятия, рабочие места. Непонятно, зачем все это делается", — отметил Путин.

Другие заявления президента РФ

БпЛА — серьезный вызов, но россияне с ним справляются;

ВС РФ получили приказ массированными ударами уничтожить энергетику Украины;

российской армии осталось 12 километров до окружной дороги Сум, а в Донецкой области "освободили" Святогорск;

России осталось восстановить 10% поврежденных НПЗ;

россияне не наносят удары по правительственному кварталу Украины, потому что им нужны люди, которые поймут, что вопросы можно решать мирным путем;

общий ущерб от украинской кампании против гражданского судоходства в Черном и Азовском морях составляет около 1% ВВП. Это некритический ущерб;

слухи о мобилизации в РФ после выборов в сентябре — собачья чепуха и информационная атака на Россию;

РФ стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе;

любые военные объекты в Украине — законная цель российской армии;

Украина предлагает урегулировать конфликт по принципу "давай съедим твое, а потом каждый свое".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что воздушное пространство РФ становится опасным для полетов. Угрозу представляют украинские дроны. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не угрожает гражданской авиации.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Der Spiegel писал, что Германия официально обвинила РФ в диверсии в аэропорту Лейпцига. Глава МИД Украины Андрей Сибига высказался по поводу такого заявления немецких властей. Чиновник заявил, что Украина готова оказывать Германии поддержку.