Германия официально обвинила Россию в диверсии в аэропорту Лейпцига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Александр Ратушняк/lb.ua

Германия обвинила Российскую Федерацию в гибридной атаке на аэропорт Лейпцига. В ночь на 5 августа на территории аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой. Опасная находка находилась рядом с украинским военно-транспортным самолетом АН-124. Следствие выяснило, что преступление совершили по заказу российских государственных структур.

Об этом со ссылкой на Der Spiegel сообщает Новини.LIVE.

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Германия обвиняет РФ в диверсии

Результаты расследования обнародовали министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Глава МИД заявил, что РФ готова нанести еще более серьезный ущерб.

Немецкие власти планируют расторгнуть соглашение о деятельности Российского дома в Берлине и до 18 сентября закрыть Генеральное консульство РФ в Бонне. Кроме того, будут более тщательно проверять россиян, въезжающих в страну.

Как комментирует атаку РФ на немецкий аэропорт МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что акты саботажа, дезинформация, шпионаж, атаки на критическую инфраструктуру и промышленные объекты, вмешательство в выборы — не единичные случаи, а составляющие российской стратегии. По его мнению, оставлять такие инциденты безнаказанными нельзя, ведь это станет для агрессора стимулом к новым преступлениям.

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Скриншот сообщения Andrii Sybiha/X

Также он добавил, что Европе нужна решительная стратегия для противодействия российским угрозам, особенно в преддверии 2027 года, когда в ряде стран состоятся выборы.

"Украина готова поделиться своим обширным опытом и внести свой вклад в защиту евроатлантической стабильности... Россия считает себя находящейся в состоянии войны с Европой, даже если сама Европа не считает себя находящейся в состоянии войны с Россией. Поддержка Украины и усиление давления на Россию — лучший ответ на инцидент в Лейпциге и другие подобные случаи", — подытожил глава украинского МИД.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на немецкое издание BILD сообщал, что в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник с детонатором. Инцидент произошел 5 августа. Из-за следственных действий на некоторое время закрыли взлетно-посадочную полосу.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Украины писал, что украинские самолеты, находившиеся в аэропорту Лейпцига рядом с взрывоопасным БпЛА, остались невредимыми. Речь идет об авиасудах компании "Антонов". Пострадавших среди людей также нет.