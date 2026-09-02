Німеччина офіційно звинуватила Росію в диверсії в аеропорту Лейпцига

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Олександр Ратушняк/lb.ua

Німеччина звинуватила Російську Федерацію в гібридній атаці по аеропорту Лейпцига. У ніч проти 5 серпня на території летовища виявили дрон із вибухівкою. Небезпечна знахідка перебувала біля українського військово-транспортного літака АН-124. Слідство з'ясувало, що злочин скоїли на замовлення російських державних структур.

Про це з посиланням на Der Spiegel передає Новини.LIVE.

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Німеччина звинувачує РФ у диверсії

Результати розслідування оприлюднили міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт і міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль. Очільник МЗС заявив, що РФ готова завдати навіть більш серйозної шкоди.

Німецька влада планує розірвати угоду про діяльність Російського дому в Берліні та до 18 вересня зачинити Генконсульство РФ у Бонні. Крім того, більш уважно перевірятимуть росіян, які в'їжджають до країни.

Як коментує атаку РФ на німецький аеропорт МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що акти саботажу, дезінформація, шпигунство, атаки на критичну інфраструктуру та промислові об'єкти, втручання у вибори — не поодинокі випадки, а складові російської стратегії. На його думку, залишати такі інцидент без покарання не можна, адже це стане для агресора стимулом для нових злочинів.

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Скриншот повідомлення Andrii Sybiha/X

Також він додав, що Європа потребує рішучої стратегії для протидії російським загрозам, особливо напередодні 2027 року, коли в низці країн відбудуться вибори.

"Україна готова поділитися своїм масштабним досвідом і зробити свій внесок у захист євроатлантичної стабільності... Росія вважає себе такою, що перебуває у стані війни з Європою, навіть якщо сама Європа не вважає себе у стані війни з Росією. Підтримка України та посилення тиску на Росію — найкраща відповідь на інцидент у Лейпцигу та інші подібні випадки", — підсумував очільник українського МЗС.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на німецьке видання BILD повідомляв, що в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із детонатором. Інцидент стався 5 серпня. Через слідчі дії на деякий час закривали злітно-посадкову смугу.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС України писав, що українські літаки, які перебували в аеропорту Лейпцига поруч із вибухонебезпечним БпЛА, залишилися неушкодженими. Йдеться про авіасудна компанії "Антонов". Постраждалих серед людей теж немає.