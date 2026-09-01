Військовий експерт прогнозує затяжну війну до 2030 року

Військовослужовці в авто. Фото: Генштаб ЗСУ

Війна в Україні затягнеться щонайменше до 2030 року через небажання Путіна йти на будь-які компроміси чи капітуляцію. Такий неприємний сценарій озвучив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, зараз немає реальних передумов для початку перемовин.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Терміни завершення війни в Україні

Військовий експерт зазначив, що окупанти не здатні зламати український спротив, навіть якщо випускають по двісті дронів і тридцять ракет щодня. Але треба розуміти реальність, бо навіть серйозне збільшення наших ударів у відповідь не зможе швидко знищити російський режим.

Військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що політичний та економічний колапс у Москві не станеться за один день.

"Якщо РФ, випускаючи по 30 ракет, по 200 дронів в день, не може зламати Україну, яка в рази менша, ніж РФ... То ми можемо припустити, що якщо ми навіть в три чи п'ять разів наростимо наші удари, — це також не призведе до швидкого колапсу російської військової, політичної й економічної системи", — зазначив він.

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Він нагадав, що Російська Федерація хоче мобілізувати додатково 300 тисяч солдат і щодня запускає по українських містах сотні безпілотників та ракет. За таких умов зараз немає передумов для початку мирного діалогу, а бойові дії можуть затягнутися на роки, бо ворог має великі ресурси.

За словами експерта, російська військова машина виявилася доволі живучою, тому сподіватися на диво чи раптове припинення вогню найближчим часом не варто.

Як писали Новини.LIVE раніше, внаслідок масованої російської атаки по Україні в ніч проти 1 вересня загинули 12 людей, ще десятки отримали поранення. Російські війська застосували значну кількість реактивних дронів, балістичних ракет та КАБів. У Борисполі люди опинилися у заблокованих квартирах п'ятиповерхівки і вибивали двері сокирами.

Також ми повідомляли, що в цьому році російська армія суттєво посилила удари по залізничній інфраструктурі України. Станом на зараз через ціліспрямовані атаки РФ "Укрзалізниця" вже втратила близько 40% рухомого складу, а нові удари можуть створити додаткові проблеми для логістики.