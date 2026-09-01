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Главная Новости дня Военный эксперт прогнозирует затяжную войну до 2030 года

Военный эксперт прогнозирует затяжную войну до 2030 года

Ua ru
1 сентября 2026 14:59
Военный эксперт прогнозирует затяжную войну до 2030 года
Военнослужащие в автомобиле. Фото: Генштаб ВСУ

Война в Украине затянется как минимум до 2030 года из-за нежелания Путина идти на какие-либо компромиссы или капитулировать. Такой неприятный сценарий озвучил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, сейчас нет реальных предпосылок для начала переговоров.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Сроки завершения войны в Украине

Военный эксперт отметил, что оккупанты не способны сломить украинское сопротивление, даже если запускают по двести дронов и тридцать ракет ежедневно. Но нужно понимать реальность, ведь даже серьезное увеличение наших ответных ударов не сможет быстро уничтожить российский режим.

Военный эксперт Сергей Грабский убежден, что политический и экономический коллапс в Москве не произойдет за один день.

"Если РФ, запуская по 30 ракет и по 200 дронов в день, не может сломить Украину, которая в разы меньше, чем РФ... то мы можем предположить, что даже если мы в три или пять раз усилим наши удары, — это также не приведет к быстрому коллапсу российской военной, политической и экономической системы", — отметил он.

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Он напомнил, что Российская Федерация хочет мобилизовать дополнительно 300 тысяч солдат и ежедневно запускает по украинским городам сотни беспилотников и ракет. В таких условиях сейчас нет предпосылок для начала мирного диалога, а боевые действия могут затянуться на годы, поскольку у врага большие ресурсы.

По словам эксперта, российская военная машина оказалась довольно живучей, поэтому надеяться на чудо или внезапное прекращение огня в ближайшее время не стоит.

Как писали Новини.LIVE ранее, в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 1 сентября погибли 12 человек, ещё десятки получили ранения. Российские войска применили значительное количество реактивных дронов, баллистических ракет и кассетных боеприпасов. В Борисполе люди оказались в заблокированных квартирах пятиэтажного дома и выбивали двери топорами.

Также мы сообщали, что в этом году российская армия существенно усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. На данный момент из-за целенаправленных атак РФ Укрзализныця уже потеряла около 40% подвижного состава, а новые удары могут создать дополнительные проблемы для логистики.

российские войска война в Украине Россия балистическая атака
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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