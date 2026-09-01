Укрзалізниця втратила 40% рухомого складу через удари РФ - експерт

Наслідки атаки РФ на залізницю. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Російські війська можуть посилити удари по залізничній інфраструктурі України напередодні зимового періоду. Через попередні атаки "Укрзалізниця" вже втратила близько 40% рухомого складу, а нові удари можуть створити додаткові проблеми для логістики.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив політолог Павло Гай-Нижник.

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РФ може посилити удари по залізниці

Експерт Гай-Нижник наголосив, що напередодні зими Росія може зосередити увагу не лише на енергетичній інфраструктурі та системах життєзабезпечення. Однією з цілей ворога можуть стати залізничні шляхи, адже їх пошкодження здатне ускладнити перевезення та суттєво вплинути на українську логістику.

Політолог зазначив, що російські війська можуть намагатися паралізувати ключові транспортні маршрути, зокрема завдаючи ударів по об’єктах залізничної інфраструктури.

Які об’єкти можуть опинитися під загрозою

Окремо політолог звернув увагу на можливість атак по мостах та інших стратегічно важливих об’єктах. Він стверджує, що наразі необхідно моделювати різні сценарії розвитку подій і оцінювати, як пошкодження транспортної інфраструктури може вплинути на окремі райони.

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Зокрема, експерт запропонував розглянути можливі наслідки для лівобережної частини Києва у разі пошкодження ключових переправ.

Також він порушив питання безпеки дамби та того, наскільки вона захищена від потенційних атак.

"Вони спробують вдарити по мостах. Моделюємо, що буде, наприклад, з лівим берегом столиці. Плюс дамба: вона захищена чи не захищена?", — зазначив Гай-Нижник.

Політолог звернув увагу на те, що удари по транспортній інфраструктурі можуть стати частиною ширшої кампанії Росії зі створення проблем для України напередодні зими. Пошкодження залізничних об’єктів, мостів та інших логістичних вузлів потенційно може ускладнити переміщення людей, вантажів і необхідних ресурсів.

Новини.LIVE писали, що голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що під час атаки російські війська прицільно вдарили по залізничному депо та інших об’єктах залізничної інфраструктури в Києві. Він наголосив, що внаслідок балістичного удару загинули семеро людей, серед них шестеро співробітників "Укрзалізниці". Ще один працівник компанії отримав поранення та наразі перебуває в лікарні.

Новини.LIVE інформували, що російські війська за один день атакували п’ять разів залізничну інфраструктуру. Внаслідок удару по електропоїзду на Харківщині загинула пасажирка, ще четверо людей зазнали поранень. Крім того, на Одещині російський "Шахед" влучив у пасажирський потяг.