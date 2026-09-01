«Укрзализныця» потеряла 40% подвижного состава из-за ударов со стороны РФ — эксперт

Последствия нападения РФ на железную дорогу. Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Российские войска могут усилить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины в преддверии зимнего периода. Из-за предыдущих атак "Укрзализныця" уже потеряла около 40 % подвижного состава, а новые удары могут создать дополнительные проблемы для логистики.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил политолог Павел Гай-Нижник.

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РФ может усилить удары по железной дороге

Эксперт Гай-Нижник подчеркнул, что в преддверии зимы Россия может сосредоточить внимание не только на энергетической инфраструктуре и системах жизнеобеспечения. Одной из целей врага могут стать железнодорожные пути, ведь их повреждение способно затруднить перевозки и существенно повлиять на украинскую логистику.

Политолог отметил, что российские войска могут пытаться парализовать ключевые транспортные маршруты, в частности нанося удары по объектам железнодорожной инфраструктуры.

Какие объекты могут оказаться под угрозой

Отдельно политолог обратил внимание на возможность атак на мосты и другие стратегически важные объекты. Он утверждает, что сейчас необходимо моделировать различные сценарии развития событий и оценивать, как повреждение транспортной инфраструктуры может повлиять на отдельные районы.

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В частности, эксперт предложил рассмотреть возможные последствия для левобережной части Киева в случае повреждения ключевых переправ.

Также он поднял вопрос о безопасности дамбы и о том, насколько она защищена от потенциальных атак.

"Они попытаются нанести удар по мостам. Давайте смоделируем, что произойдет, например, с левым берегом столицы. Плюс дамба: она защищена или нет?", — отметил Гай-Нижник.

Политолог обратил внимание на то, что удары по транспортной инфраструктуре могут стать частью более широкой кампании России по созданию проблем для Украины в преддверии зимы. Повреждение железнодорожных объектов, мостов и других логистических узлов потенциально может затруднить перемещение людей, грузов и необходимых ресурсов.

Новини.LIVE писали, что председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что во время атаки российские войска нанесли прицельные удары по железнодорожному депо и другим объектам железнодорожной инфраструктуры в Киеве. Он подчеркнул, что в результате баллистического удара погибли семь человек, среди них шестеро сотрудников "Укрзализныци". Еще один сотрудник компании получил ранения и в настоящее время находится в больнице.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска за один день пять раз атаковали железнодорожную инфраструктуру. В результате удара по электропоезду в Харьковской области погибла пассажирка, еще четверо человек получили ранения. Кроме того, в Одесской области российский "Шахед" поразил пассажирский поезд.