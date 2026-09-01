Масована атака РФ по Україні: Зеленський повідомив про 12 загиблих

Ліквідація наслідків атак РФ. Фото: Національна поліція України

Унаслідок масованої російської атаки по Україні загинули 12 людей, ще десятки отримали поранення. Російські війська застосували значну кількість реактивних дронів, балістичних ракет, КАБів та інших засобів ураження, пошкодивши житлову й цивільну інфраструктуру в низці областей. Водночас відомо, що українські сили протиповітряної оборони в ніч проти 1 вересня нейтралізували 96 російських безпілотників.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський та Повітряні сили України, передає Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки в Києві та області

Глава держави повідомив, що в Києві та Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Лише в столиці та області до них залучили близько 350 рятувальників.

У Борисполі російський удар пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок. Із нього евакуювали 50 людей, на місці працюють необхідні служби. Також зафіксовані пошкодження підприємств. Володимир Зеленський повідомив, що загалом у Борисполі загинули четверо людей, ще 13 постраждали.

У Києві російські війська завдали удару по залізничному депо. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

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Удар по Одещині та пункту пропуску

Також він зазначив в дописі, що з вечора російські війська атакували Одесу та область керованими авіаційними бомбами й безпілотниками. Через обстріли тисячі родин залишилися без електропостачання, енергетики продовжують відновлювати мережі.

Володимир Зеленського повідомив, що російські війська пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією та об’єкти експортної інфраструктури.

Які області були під ударом

Окрім Києва та Одещини, російські атаки зафіксували в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Дніпровській областях.

Президент повідомив, що серед загиблих є громадянин Індії. Загалом, за його даними, внаслідок російського терору загинули 12 людей, ще десятки отримали поранення.

Зеленський закликав посилити ППО

Президент наголосив, що російські удари розраховані на максимальне руйнування цивільного життя, а кількість жертв значною мірою залежить від спроможності української протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський подякував партнерам, які допомагають Україні отримувати системи протиракетної оборони в межах програми PURL та за двосторонніми домовленостями. За його словами, восени важливо збільшити обсяги таких поставок.

Глава держави наголосив, що кожен новий пакет військової допомоги безпосередньо впливає на здатність України захищати людей від російських атак.

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Повітряні сили розповіли про масштаб атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 серпня, починаючи з 18:00 30 серпня, російські війська атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним безпілотником.

Серед дронів були Shahed, більшість із яких — реактивні, "Гербери" та безпілотники-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованої частини Донецької області та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 96 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Керована авіаційна ракета Х-59 своєї цілі не досягла.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях. Ще на восьми місцях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що комерційний директор української оборонно-технологічної компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко в ефірі День.LIVE повідомив, що Україна орієнтовно за місяць-півтора може вийти на показник до 90% знищення реактивних "Шахедів". Наразі українські розробники випробовують технології для протидії цим безпілотникам, а частина відповідних рішень уже перебуває на завершальному етапі тестування.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Мар’ян Заблоцький повідомив, що Україна визначилася з перевіреною та порівняно недорогою концепцією боротьби з реактивними "Шахедами". За його словами, американські донори вже профінансували виготовлення перших зразків, які адаптують до українських умов. За сприятливого розвитку подій нові засоби протидії можуть почати збивати такі дрони вже протягом кількох тижнів.