Массированная атака РФ на Украину: Зеленский сообщил о 12 погибших

Ликвидация последствий атак РФ. Фото: Национальная полиция Украины

В результате массированной российской атаки на Украину погибли 12 человек, еще десятки получили ранения. Российские войска применили значительное количество реактивных дронов, баллистических ракет, кассетных боеприпасов и других средств поражения, повредив жилую и гражданскую инфраструктуру в ряде областей. В то же время известно, что украинские силы противовоздушной обороны в ночь на 1 сентября нейтрализовали 96 российских беспилотников.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и Воздушные силы Украины, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки в Киеве и области

Глава государства сообщил, что в Киеве и Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. Только в столице и области к ним привлекли около 350 спасателей.

В Борисполе российский удар повредил пятиэтажный жилой дом. Из него эвакуировали 50 человек, на месте работают необходимые службы. Также зафиксированы повреждения предприятий. Владимир Зеленский сообщил, что в целом в Борисполе погибли четыре человека, ещё 13 пострадали.

В Киеве российские войска нанесли удар по железнодорожному депо. В результате атакипогибли семь человек.

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Разрушенный двор в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

Удар по Одесской области и пункту пропуска

Также он отметил в посте, что с вечера российские войска атаковали Одессу и область управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками. Из-за обстрелов тысячи семей остались без электроснабжения, энергетики продолжают восстанавливать сети.

Владимир Зеленский сообщил, что российские войска повредили пункт пропуска на границе с Румынией и объекты экспортной инфраструктуры.

Какие области подверглись ударам

Помимо Киева и Одесской области, российские атаки были зафиксированы в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Днепровской областях.

Президент сообщил, что среди погибших есть гражданин Индии. Всего, по его данным, в результате российского террора погибли 12 человек, еще десятки получили ранения.

Зеленский призвал усилить ПВО

Президент подчеркнул, что российские удары рассчитаны на максимальное разрушение гражданской инфраструктуры, а количество жертв в значительной степени зависит от эффективности украинской противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают Украине получать системы противоракетной обороны в рамках программы PURL и по двусторонним договоренностям. По его словам, осенью важно увеличить объемы таких поставок.

Глава государства подчеркнул, что каждый новый пакет военной помощи напрямую влияет на способность Украины защищать людей от российских атак.

Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Воздушные силы рассказали о масштабах атаки

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 31 августа, начиная с 18:00 30 августа, российские войска атаковали Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным беспилотником.

Среди дронов были Shahed, большинство из которых — реактивные, "Герберы" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 96 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Управляемая авиационная ракета Х-59 своей цели не достигла.

В то же время Воздушные силы зафиксировали попадания средств воздушного нападения в 11 точках. Еще в восьми местах зафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что коммерческий директор украинской оборонно-технологической компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко в эфире День.LIVE сообщил, что Украина примерно через месяц-полтора может достичь показателя до 90% уничтожения реактивных "Шахедов". В настоящее время украинские разработчики испытывают технологии для противодействия этим беспилотникам, а часть соответствующих решений уже находится на завершающем этапе тестирования.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Марьян Заблоцкий заявил, что Украина определилась с проверенной и сравнительно недорогой концепцией борьбы с реактивными "Шахедами". По его словам, американские доноры уже профинансировали изготовление первых образцов, которые будут адаптированы к украинским условиям. При благоприятном развитии событий новые средства противодействия могут начать сбивать такие дроны уже в течение нескольких недель.