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Главная Новости дня Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной

Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной

Ua ru
3 сентября 2026 13:57
Путин заявил о сохранении шансов на заключение мирного соглашения с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы сохраняющихся реальных шансах на достижение мирного соглашения о прекращении войны против Украины, но при одном условии. По мнению главы Кремля, РФ и Украина должны самостоятельно найти компромисс между собой без постороннего вмешательства. А другим иностранным государствам предлагается играть исключительно вспомогательную роль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление российского диктатора.

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Новые требования Кремля

Глава Кремля подчеркнул, что ключевая роль в урегулировании войны, которую он цинично назвал «проблемой», принадлежит исключительно двум непосредственно вовлеченным сторонам.

"Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты", — заявил Путин.

Российский лидер отдельно отметил, что это касается не только Соединённых Штатов, но и других влиятельных стран мира.

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Также Путин заявил, что видит окно возможностей для возобновления дипломатического процесса.

"Мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", — сказал он.

В то же время никаких конкретных предложений Путин не озвучил.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент Украины считает, что Путин хочет продолжать войну. При этом, согласно данным украинской и западной разведок, большинство российского общества уже хочет завершения войны и согласилось бы на прекращение боевых действий по линии соприкосновения.

Также мы сообщали, что военный эксперт Сергей Грабский прогнозирует затяжную войну в Украине, где боевые действия не прекратятся как минимум до 2030 года. Эксперт считает, что Россия продолжает мобилизационные меры и пока не демонстрирует реального желания идти на мирные компромиссы, несмотря на любые политические заявления руководства.

владимир путин Кремль война в Украине мирные переговоры мирное соглашение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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