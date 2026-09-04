Сибіга назвав умови для завершення війни та вступу в ЄС

Глава МЗС України Андрій Сибіга та глава МЗС Північної Македонії Тимчо Муцунський. Фото: МЗС

Роль Сполучених Штатів Америки є надзвичайно важливою та визначальною у процесі завершення війни і досягнення справедливого миру. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заявивши, що держава гостро потребує допомоги США для надання нової динаміки дипломатичним зусиллям. Водночас МЗС паралельно активізує роботу на європейському напрямку та веде переговори з балканськими партнерами щодо розширення оборонної підтримки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Інтеграція до Євросоюзу

За словами Сибіги, Україна наразі прагне максимально прискорити процес євроінтеграції, попри війну та навантаження на державну систему.

Керівник МЗС підкреслив, що Україна планує до кінця поточного року повністю відкрити чотири фінальні кластери, які залишилися на шляху до повноправного вступу в ЄС.

Для реалізації цього амбітного плану Верховна Рада та уряд продовжать активно розробляти й ухвалювати необхідне європейське законодавство протягом вересня та жовтня.

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Окремо Андрій Сибіга висловився про роль США у завершенні війни. Він заявив, що досягнення результату без залучення Вашингтона є нереалістичним.

"Ми хочемо закінчити цю війну, досягти справедливого і тривалого миру. І в цьому процесі роль американської сторони є надзвичайно важливою, а часом і визначальною", — наголосив голова МЗС.

Військова допомога Балкан

Також після успішних переговорів з Північною Македонією Сибіга заявив про посилення оборони України. Македонскі партнери передали для потреб ЗСУ 13 пакетів військової допомоги.

Дипломат висловив щиру вдячність македонській стороні за стабільну підтримку, а також за офіційне приєднання країни до програми PURL та Коаліції охочих. Більш того, Македонія та Україна домовилися надалі щільно координувати спільні зусилля на шляху до Євросоюзу.

Як писали Новини.LIVE раніше, очільник МЗС Андрій Сибіга очікує на активізацію зусиль для завершення війни та повернення політико-дипломатичної фази переговорів одразу в кількох столицях світу. Він запропонував слідкувати за новинами.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін назвав власні умови для проведення мирних переговорів та підписання угоди з Україною. Очільник Кремля зажадав від США та усього міжнародного співтовариства відмовитися від посередництва і вимагає проведення виключно прямих двосторонніх переговорів між Москвою та Києвом.