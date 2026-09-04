Сибига назвал условия для завершения войны и вступления в ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава МИД Северной Македонии Тимчо Муцунский. Фото: МИД

Роль Соединенных Штатов Америки чрезвычайно важна и определяющая в процессе завершения войны и достижения справедливого мира. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, заявив, что государство остро нуждается в помощи США для придания новой динамики дипломатическим усилиям. В то же время МИД параллельно активизирует работу в европейском направлении и ведет переговоры с балканскими партнерами о расширении оборонной поддержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Реклама

Интеграция в Евросоюз

По словам Сибиги, Украина в настоящее время стремится максимально ускорить процесс евроинтеграции, несмотря на пандемию и нагрузку на государственную систему.

Глава МИД подчеркнул, что Украина планирует до конца текущего года полностью открыть четыре финальных кластера, оставшихся на пути к полноправному вступлению в ЕС.

Для реализации этого амбициозного плана Верховная Рада и правительство продолжат активно разрабатывать и принимать необходимое европейское законодательство в течение сентября и октября.

Читайте также:

Отдельно Андрей Сибига высказался о роли США в завершении войны. Он заявил, что достижение результата без привлечения Вашингтона нереалистично.

"Мы хотим закончить эту войну, достичь справедливого и прочного мира. И в этом процессе роль американской стороны чрезвычайно важна, а порой и определяющая", — подчеркнул глава МИД.

Военная помощь Балкан

Также после успешных переговоров с Северной Македонией Сибига заявил об усилении обороны Украины. Македонские партнеры передали для нужд ВСУ 13 пакетов военной помощи.

Дипломат выразил искреннюю благодарность македонской стороне за стабильную поддержку, а также за официальное присоединение страны к программе PURL и Коалиции желающих. Более того, Македония и Украина договорились в дальнейшем тесно координировать совместные усилия на пути в Евросоюз.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига ожидает активизации усилий по завершению войны и возвращения к политико-дипломатической фазе переговоров сразу в нескольких столицах мира. Он предложил следить за новостями.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин озвучил свои условия для проведения мирных переговоров и подписания соглашения с Украиной. Глава Кремля потребовал от США и всего международного сообщества отказаться от посредничества и настаивает на проведении исключительно прямых двусторонних переговоров между Москвой и Киевом.