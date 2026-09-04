Сибига назвал условия для завершения войны и вступления в ЕС
Роль Соединенных Штатов Америки чрезвычайно важна и определяющая в процессе завершения войны и достижения справедливого мира. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, заявив, что государство остро нуждается в помощи США для придания новой динамики дипломатическим усилиям. В то же время МИД параллельно активизирует работу в европейском направлении и ведет переговоры с балканскими партнерами о расширении оборонной поддержки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Интеграция в Евросоюз
По словам Сибиги, Украина в настоящее время стремится максимально ускорить процесс евроинтеграции, несмотря на пандемию и нагрузку на государственную систему.
Глава МИД подчеркнул, что Украина планирует до конца текущего года полностью открыть четыре финальных кластера, оставшихся на пути к полноправному вступлению в ЕС.
Для реализации этого амбициозного плана Верховная Рада и правительство продолжат активно разрабатывать и принимать необходимое европейское законодательство в течение сентября и октября.
Отдельно Андрей Сибига высказался о роли США в завершении войны. Он заявил, что достижение результата без привлечения Вашингтона нереалистично.
"Мы хотим закончить эту войну, достичь справедливого и прочного мира. И в этом процессе роль американской стороны чрезвычайно важна, а порой и определяющая", — подчеркнул глава МИД.
Военная помощь Балкан
Также после успешных переговоров с Северной Македонией Сибига заявил об усилении обороны Украины. Македонские партнеры передали для нужд ВСУ 13 пакетов военной помощи.
Дипломат выразил искреннюю благодарность македонской стороне за стабильную поддержку, а также за официальное присоединение страны к программе PURL и Коалиции желающих. Более того, Македония и Украина договорились в дальнейшем тесно координировать совместные усилия на пути в Евросоюз.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига ожидает активизации усилий по завершению войны и возвращения к политико-дипломатической фазе переговоров сразу в нескольких столицах мира. Он предложил следить за новостями.
Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин озвучил свои условия для проведения мирных переговоров и подписания соглашения с Украиной. Глава Кремля потребовал от США и всего международного сообщества отказаться от посредничества и настаивает на проведении исключительно прямых двусторонних переговоров между Москвой и Киевом.