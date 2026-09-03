Мирні зусилля активізуються: Сибіга анонсував динаміку дипломатії

Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Україна очікує активізації дипломатичних зусиль для завершення російської агресії та повернення політико-дипломатичної фази переговорів. Міністр закордонних справ України наголосив, що важливу роль у цьому процесі мають відігравати Сполучені Штати. Про це заявив Андрій Сибіга 3 вересня, під час візиту МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сибіга заявив про активізацію дипломатії

Андрій Сибіга під час візиту міністра закордонних справ Індії повідомив, що найближчим часом мирні зусилля можуть отримати новий імпульс. Йдеться про активізацію політико-дипломатичної роботи одразу в кількох столицях світу.

Глава МЗС України зазначив, що дипломатія повинна відігравати дедалі важливішу роль у процесі завершення російської агресії.

"Я вважаю, що зараз ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами", — заявив Сибіга.

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Водночас міністр закордонних справ наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Він заявив — досягнення результату без залучення Вашингтона наразі є нереалістичним.

Андрій Сибіга також розповів про взаємодію України з американською переговорною групою, контакти між сторонами залишаються регулярними. Українська сторона продовжує підтримувати комунікацію з американськими представниками щодо подальших дипломатичних кроків.

Новини.LIVE писали, що МЗС України розкритикувало заяви Кремля про нібито готовність до дипломатичного врегулювання війни. На тлі посилення дронового терору України, ці заяви назвали порожніми.

Ми інформували, що голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна працює над юридичним механізмом для розблокування понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб спрямувати їх на відновлення країни. Київ уже провів ґрунтовні консультації з урядом Німеччини та має намір знову винести це питання на обговорення з європейськими партнерами.