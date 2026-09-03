Мирные усилия активизируются: Сибига сообщил о динамике дипломатических переговоров

Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Украина рассчитывает на активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение российской агрессии и возвращение к политико-дипломатической фазе переговоров. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что важную роль в этом процессе должны играть Соединенные Штаты. Об этом заявил Андрей Сибига 3 сентября во время визита министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сибига заявил об активизации дипломатии

Андрей Сибига во время визита министра иностранных дел Индии сообщил, что в ближайшее время мирные усилия могут получить новый импульс. Речь идет об активизации политико-дипломатической работы сразу в нескольких столицах мира.

Глава МИД Украины отметил, что дипломатия должна играть все более важную роль в процессе прекращения российской агрессии.

"Я считаю, что сейчас у нас появится новая динамика в мирных усилиях с возвращением этой активной фазы политико-дипломатической деятельности во многих столицах мира. Поэтому следите за новостями", — заявил Сибига.

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В то же время министр иностранных дел подчеркнул важность участия Соединенных Штатов в дипломатическом процессе. Он заявил, что достижение результата без привлечения Вашингтона на данный момент нереалистично.

Андрей Сибига также рассказал о взаимодействии Украины с американской переговорной группой: контакты между сторонами остаются регулярными. Украинская сторона продолжает поддерживать связь с американскими представителями по поводу дальнейших дипломатических шагов.

Новини.LIVE сообщали, что МИД Украины раскритиковал заявления Кремля о якобы готовности к дипломатическому урегулированию войны. На фоне усиления дронного террора в Украине эти заявления назвали пустыми.

Мы писали, что глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина работает над юридическим механизмом для разблокирования более 200 миллиардов евро замороженных российских активов, чтобы направить их на восстановление страны. Киев уже провел основательные консультации с правительством Германии и намерен вновь вынести этот вопрос на обсуждение с европейскими партнерами.