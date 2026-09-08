Спикер МИД Тихий заявил о новых подходах к достижению мира

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что у украинской и американской сторон в настоящее время есть совершенно новые идеи, подходы и элементы для достижения справедливого мира. Необходимость обновления прежних стратегий возникла из-за того, что реальность на поле боя, а также в небе над Украиной и Россией претерпела кардинальные изменения. Однако дальнейший дипломатический прогресс теперь будет полностью зависеть от реальной готовности российской стороны участвовать в переговорных процессах.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в ответ на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец во время брифинга.

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Обновление прежних мирных планов

Предыдущие варианты урегулирования, которые в свое время содержали сначала двадцать восемь, а впоследствии двадцать пунктов после исключения Украиной неуместных условий, в настоящее время окончательно утратили свою актуальность.

Тихий отметил, что сейчас Украина видит наличие общего с США осознания того, что устаревшие мирные концепции требуют немедленного и глубокого пересмотра в соответствии с текущей военно-политической ситуацией.

"И у нас есть новые идеи, и, действительно, у американцев есть новые идеи, и, действительно, реальность изменилась с того времени, когда обсуждались предыдущие планы. Вы все прекрасно помните: это 28 пунктов, потом осталось 20 пунктов, когда Украина убрала те отдельные пункты, которые были неуместными. С тех пор изменилась реальность. Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, поэтому, по нашему мнению, просто необходимо действительно обновление, обновление подходов", — пояснил Георгий Тихий.

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Сохранение дипломатической тайны

В то же время пресс-секретарь МИД отказался публично раскрывать конкретные детали новых подходов, чтобы оставить необходимое пространство для полноценной и результативной работы дипломатов.

"Мы также готовы к возобновлению трехстороннего формата работы и, по нашему мнению, именно формат встречи лидеров остается наиболее эффективным в этом ключе, но будем следить за развитием событий, насколько с российской стороны будет готовность вообще в какие-либо форматы вступать. Напомню, от них зависит, будет ли продвигаться дипломатический процесс, Украина к нему готова", — подытожил пресс-секретарь МИД.

Как ранее писали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига отмечал, что закончить эту войну и достичь стабильного и справедливого мира без активного участия Соединенных Штатов — задача малореалистичная. При этом он отметил, что россияне пытаются сорвать любые дипломатические процессы, совершая регулярные массированные акты государственного террора против украинских городов.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин озвучил свои условия для проведения мирных переговоров и завершения войны с Украиной. Путин требует проведения исключительно прямых двусторонних контактов между Москвой и Киевом, без международных посредников.