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Главная Новости дня Тихий: в действиях РФ есть новый уровень угрозы для Европы

Тихий: в действиях РФ есть новый уровень угрозы для Европы

Ua ru
8 сентября 2026 21:22
Эксклюзив
В последних действиях РФ прослеживается новый уровень угрозы для Европы
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: Георгий Тихий/Facebook

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что последние действия России демонстрируют новый уровень угрозы для европейских государств и представляют собой очень серьезные вызовы в сфере безопасности. По его словам, Украина полностью готова делиться с иностранными партнерами собственным уникальным опытом противодействия диверсиям, кибератакам и враждебной дезинформации. Чиновник подчеркнул, что Украина стремится укреплять национальную безопасность европейских союзников, параллельно урегулируя спорные политические вопросы с ближайшими соседями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Георгия Тихого во время брифинга.

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Опасные вызовы для европейских государств

Как заявил пресс-секретарь МИД, последние действия Кремля наглядно демонстрируют выход российской агрессии за пределы чисто гибридных методов воздействия на европейском континенте.

Поэтому Украина хочет оказать европейским правительствам практическую помощь и поделиться реальным опытом борьбы.

"Мы готовы сотрудничать как с Германией, так и с другими странами Европы для укрепления их устойчивости и национальной безопасности", — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

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Также Георгий Тихий приветствовал решение правительства Петера Мадяра об ограничении деятельности российских псевдодипломатов и призвал другие страны закрывать пропагандистские учреждения Кремля.

Кроме того, министерство уже передало венгерской стороне конкретные предложения относительно времени и места проведения предстоящей встречи Владимира Зеленского и Петера Мадяра.

Урегулирование отношений с Польшей

Отдельное внимание во время выступления представитель МИД уделил многочисленным случаям агрессии и росту числа нападений на граждан Украины на территории Польши.

Хотя дипломат отметил надлежащую и оперативную реакцию польских правоохранительных органов, в то же время он призвал местных политиков полностью отказаться от опасной антиукраинской риторики.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, пресс-секретарь МИД Георгий Тихий также прокомментировал новые совместные подходы Украины и США к завершению войны. Чиновник отмечал, что кардинальное изменение ситуации на поле боя и в воздухе требует немедленного обновления прежних мирных планов, а официальный Киев полностью готов к возобновлению эффективной трехсторонней работы на уровне лидеров государств.

Еще мы сообщали, что, по словам официального представителя МИД Георгия Тихого, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп предварительно договорились о личной встрече в сентябре. Он также не исключил, что до личной встречи лидеры могут провести телефонный разговор.

Польша МИД Венгрия война в Украине Георгий Тихий
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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