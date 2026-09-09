Скандал в Польше: сине-желтая парковка возмутила местных жителей

Сине-желтая парковка в Польше. Фото: Wprost

В польской деревне Рашин возле здания местной школы разгорелся громкий скандал из-за появления новых сине-желтых парковочных мест. Часть местных жителей и политиков возмутилась таким дизайном, поскольку ошибочно решила, что эти зоны создали специально для привилегий граждан Украины. Местные власти вынуждены были официально разъяснить, что эта разметка является обычным европейским стандартом безопасности для защиты детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Wprost.

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Скандал с цветами

Специально обустроенная зона под названием "Kiss and Ride" была создана исключительно для родителей, которые каждое утро подвозят своих детей на учебу на автомобилях. По замыслу, этот яркий участок предназначен для очень короткой остановки, быстрого прощания и немедленного отъезда, чтобы не блокировать движение транспорта на центральной улице.

Местные власти пояснили, что яркие цвета выбрали исключительно для привлечения внимания водителей, а дорожные работы на объекте на момент возникновения скандала просто еще не успели завершить.

"Мы очень удивлены. Цветовое оформление обозначений, которые фактически еще не завершены, поскольку требуют нанесения соответствующих знаков Kiss and Ride, восприняли как украинские флаги. Еще будет нанесена белая окантовка, как это предусмотрено европейским стандартом, с обозначением K+R", — пояснила заместительница главы общины Анетта Вротна.

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Несмотря на логичные аргументы чиновников, многие жители уверены, что это парковка исключительно для украинцев. Ситуацию сразу попытались использовать в своих политических целях представители ультраправых сил.

В частности, депутат от партии "Конфедерация" Конрад Беркович публично раскритиковал школьную парковку и спросил в социальных сетях, является ли это вообще еще территорией Польши.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, официальный представитель МИД Георгий Тихий заявил о фиксации случаев агрессии и росте общего числа нападений на граждан Украины на территории Польши. Дипломат призвал местных политиков полностью отказаться от антиукраинской риторики, которая провоцирует новые бытовые конфликты.

Также мы сообщали, что в польском городе Седльце 41-летняя женщина напала на 13-летнюю девочку из Украины из-за её национальности. Нетрезвая злоумышленница сначала публично выкрикивала ксенофобские оскорбления в адрес украинцев, после чего применила к ребенку физическое насилие и вырвала у нее прядь волос.