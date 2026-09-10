Польша ожидает атак со стороны РФ на пограничные пункты пропуска

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Facebook/donaldtusk

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна готовится к возможным атакам России на пограничные пункты на границе с Украиной. По его словам, страна-агрессор целенаправленно продолжает уничтожать логистические и торговые пути в Европе. Политик подчеркнул, что вся Европа и непосредственно Польша должны быть готовы к любым сценариям развития событий на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Угроза на польской границе

Он заявил, что в ночь на 10 сентября благодаря скоординированной работе польских и украинских спецслужб удалось успешно предотвратить и ликвидировать прямую угрозу для одного из пограничных переходов.

Также Дональд Туск отметил, что получил подробный аналитический отчет от ЦРУ США о потенциальных агрессивных действиях Кремля в ближайшие месяцы.

"Россия уже прибегала к провокационным атакам на пограничные пункты, например, в Молдове. Мы ожидаем аналогичных действий, направленных на пограничные пункты с Украиной в других странах, в частности в Польше", — отметил Дональд Туск.

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Опасения Польши обоснованы, поскольку Россия уже перешла к атакам на международную пограничную инфраструктуру соседних государств.

Как писали Новини.LIVE ранее, накануне российские дроны совершили массированный налёт на пункт пропуска "Старокозачье" на границе между Украиной и Молдовой. Там трагически погибли двое мирных жителей, ещё трое получили ранения, в том числе гражданин Молдовы, а само здание КПП понесло серьёзные повреждения.

Также мы сообщали, что в польском селе Рашин разгорелся скандал из-за появления сине-желтых парковочных мест. Часть жителей и депутаты от польской ультраправой партии "Конфедерация" ошибочно приняли незавершенную европейскую дорожную разметку за украинские флаги, обвинив власти в создании привилегий для иностранцев.