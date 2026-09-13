Україні загрожує найсуворіша зима та ризик гуманітарної катастрофи

Працівники ДСНС гасять пожежу після обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Глава агентства ООН по розвитку Олександр Де Кроо заявив, що Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю представника ООН Олександра Де Кроо BBC.

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Підступна тактика Росії

Останніми місяцями країна-агресорка суттєво активізувала повітряний терор та почала масово застосовувати нові реактивні безпілотники, які через високу швидкість є вкрай складною ціллю для перехоплення системами ППО.

Окупаційні війська свідомо розширюють перелік цивільних цілей і такі удари спрямовані на повну руйнацію логістичного та економічного потенціалу України.

"Росія б'є по автозаправочних станціях, торгових центрах, бізнес-центрах, але особливо це касается енергетичної інфраструктури, ліній електропередачі і так далі. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання", — наголосив Олександр Де Кроо.

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Загроза найгіршого сценарію

В ООН висловлюють глибоке занепокоєння через те, що країна починає цей опалювальний сезон із вкрай слабкою і виснаженою інфраструктурою.

За словами Де Кроо, подальше виведення з ладу магістральних ліній електропередачі може занурить житлові квартали у темряву та призведе до повної зупинки систем каналізації та централізованого опалення.

"При таких температурах, які тут спостерігаються, це може призвести до ситуації, дуже близької до гуманітарної катастрофи", — резюмував представник ООН.

Раніше Новини.LIVE писали, як Україна готується до складного опалювального сезону та посилення захисту об'єктів енергетики. Голова уряду підкреслив, що влада повністю врахувала важкі уроки минулої зими, проте убезпечити абсолютно всю критичну інфраструктуру від російських ракетних ударів наразі неможливо.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність ООН долучитися до спільної роботи задля завершення війни. Під час телефонних переговорів із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем лідери узгодили плани щодо посилення міжнародного тиску на Росію для швидкого пошуку ефективних шляхів досягення мирної угоди.