Украине грозит самая суровая зима и риск гуманитарной катастрофы

Сотрудники ГСЧС тушат пожар после обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Глава агентства ООН по развитию Александр Де Кроо заявил, что Украине грозит самая суровая зима с момента начала полномасштабного вторжения. Это может произойти из-за целенаправленного уничтожения Россией критически важной инфраструктуры. Также он предупредил о реальном риске возникновения масштабной гуманитарной катастрофы, если новые российские авиаудары приведут к полному отключению электроэнергии и водоснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью представителя ООН Александра Де Кроо BBC.

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Подлая тактика России

В последние месяцы страна-агрессор существенно активизировала воздушный террор и начала массово применять новые реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости являются крайне сложной целью для перехвата системами ПВО.

Оккупационные войска сознательно расширяют перечень гражданских целей, и такие удары направлены на полное разрушение логистического и экономического потенциала Украины.

"Россия наносит удары по автозаправочным станциям, торговым центрам, бизнес-центрам, но в первую очередь это касается энергетической инфраструктуры, линий электропередачи и так далее. Этому нет абсолютно никакого оправдания", — подчеркнул Александр Де Кроо.

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Угроза наихудшего сценария

В ООН выражают глубокую обеспокоенность тем, что страна начинает этот отопительный сезон с крайне слабой и истощённой инфраструктурой.

По словам Де Кроо, дальнейший выход из строя магистральных линий электропередачи может погрузить жилые кварталы в темноту и привести к полной остановке систем канализации и централизованного отопления.

"При таких температурах, которые здесь наблюдаются, это может привести к ситуации, очень близкой к гуманитарной катастрофе", — резюмировал представитель ООН.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Украина готовится к сложному отопительному сезону и усилению защиты объектов энергетики. Глава правительства подчеркнул, что власти полностью учли тяжелые уроки прошлой зимы, однако полностью обезопасить всю критическую инфраструктуру от российских ракетных ударов пока невозможно.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ООН присоединиться к совместной работе ради завершения войны. В ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем лидеры согласовали планы по усилению международного давления на Россию для скорейшего поиска эффективных путей достижения мирного соглашения.