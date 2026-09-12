Підготовка до зими: Корецький розповів про захист енергетики

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Україна готується до складного опалювального сезону та посилює захист енергетичної інфраструктури. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, держава врахувала досвід минулої зими й нині краще підготовлена до можливих атак Росії. Водночас повністю убезпечити всі енергетичні об’єкти від обстрілів неможливо.

Про це Корецький заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна готується до ударів по енергетиці взимку

"Зима, безумовно, — головний виклик, і ми всі готуємося до цього. Є план стійкості, захищаємо активи енергетичної інфраструктури, готуємо децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст і областей", — сказав Корецький.

Прем’єр наголосив, що енергетика залишається під постійними ударами, тому захистити її в повній мірі не вдасться. Водночас, за його словами, Україна суттєво краще підготовлена до зими, ніж торік.

"Уроки були зроблені з минулої зими. Я проходив цю зиму разом з урядом у ролі голови енергетичної компанії й бачив, як це відбувалося щодня", — зазначив він.

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Посадовець додав, що уряд готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема до найскладніших.

"Краще бути підготовленим, знати всі такі порядки, ніж бути неочікувано атакованими в тій чи іншій галузі", — підсумував прем’єр.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Корецький анонсував застосунок для відстеження "Шахедів". На базі "Дії" планують створити окремий сервіс, який дозволятиме стежити за рухом "Шахедів", інших дронів і ракет. Застосунок також має повідомляти користувачів про повітряні тривоги, а дані надходитимуть через єдиний державний сервіс.

Також за словами прем’єра, через зростання вартості війни Україні додатково потрібно близько 27 млрд доларів для фінансування всіх складових сил оборони. Уряд розраховує на прискорення міжнародної фінансової допомоги, використання заморожених російських активів та залучення додаткових кредитів.