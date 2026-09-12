Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Корецький розповів, чи готова Україна до складної зими

Корецький розповів, чи готова Україна до складної зими

Ua ru
12 вересня 2026 20:07
Репортаж
Підготовка до зими: Корецький розповів про захист енергетики
Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Україна готується до складного опалювального сезону та посилює захист енергетичної інфраструктури. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, держава врахувала досвід минулої зими й нині краще підготовлена до можливих атак Росії. Водночас повністю убезпечити всі енергетичні об’єкти від обстрілів неможливо.

Про це Корецький заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Україна готується до ударів по енергетиці взимку

"Зима, безумовно, — головний виклик, і ми всі готуємося до цього. Є план стійкості, захищаємо активи енергетичної інфраструктури, готуємо децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст і областей", — сказав Корецький.

Прем’єр наголосив, що енергетика залишається під постійними ударами, тому захистити її в повній мірі не вдасться. Водночас, за його словами, Україна суттєво краще підготовлена до зими, ніж торік.

"Уроки були зроблені з минулої зими. Я проходив цю зиму разом з урядом у ролі голови енергетичної компанії й бачив, як це відбувалося щодня", — зазначив він.

Читайте також:

Посадовець додав, що уряд готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема до найскладніших.

"Краще бути підготовленим, знати всі такі порядки, ніж бути неочікувано атакованими в тій чи іншій галузі", — підсумував прем’єр.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Корецький анонсував застосунок для відстеження "Шахедів". На базі "Дії" планують створити окремий сервіс, який дозволятиме стежити за рухом "Шахедів", інших дронів і ракет. Застосунок також має повідомляти користувачів про повітряні тривоги, а дані надходитимуть через єдиний державний сервіс.

Також за словами прем’єра, через зростання вартості війни Україні додатково потрібно близько 27 млрд доларів для фінансування всіх складових сил оборони. Уряд розраховує на прискорення міжнародної фінансової допомоги, використання заморожених російських активів та залучення додаткових кредитів.

сфера енергетики зима атака Сергій Корецький Ялтинська європейська стратегія
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації