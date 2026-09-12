Подготовка к зиме: Корецкий рассказал о защите энергетики

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Украина готовится к сложному отопительному сезону и усиливает защиту энергетической инфраструктуры. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, государство учло опыт прошлой зимы и сейчас лучше подготовлено к возможным атакам со стороны России. В то же время полностью обезопасить все энергетические объекты от обстрелов невозможно.

Об этом Корецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Украина готовится к ударам по энергетике зимой

"Зима, безусловно, — главный вызов, и мы все готовимся к этому. Есть план устойчивости, мы защищаем активы энергетической инфраструктуры, готовим децентрализованные средства обеспечения жизнедеятельности регионов, городов и областей", — сказал Корецкий.

Премьер подчеркнул, что энергетика остается под постоянными ударами, поэтому защитить её в полной мере не удастся. В то же время, по его словам, Украина значительно лучше подготовлена к зиме, чем в прошлом году.

"Уроки были извлечены из прошлой зимы. Я пережил эту зиму вместе с правительством в качестве главы энергетической компании и видел, как это происходило каждый день", — отметил он.

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Чиновник добавил, что правительство готовится к различным сценариям развития событий, в том числе к самым сложным.

"Лучше быть подготовленным, знать все эти процедуры, чем оказаться неожиданно атакованным в той или иной сфере", — подытожил премьер.

Как писали Новини.LIVE, недавно Корецкий анонсировал приложение для отслеживания "Шахедов". На базе "Дії" планируется создать отдельный сервис, который позволит отслеживать движение "Шахедов", других дронов и ракет. Приложение также будет оповещать пользователей о воздушных тревогах, а данные будут поступать через единый государственный сервис.

Кроме того, по словам премьера, из-за роста стоимости войны Украине дополнительно потребуется около 27 млрд долларов для финансирования всех составляющих сил обороны. Правительство рассчитывает на ускорение международной финансовой помощи, использование замороженных российских активов и привлечение дополнительных кредитов.