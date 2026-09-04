На базе Дии будет создано приложение для отслеживания шахедов

Корецкий: будет создано приложение для отслеживания шахедов
Кабинет Министров Украины принял четыре решения, направленных на адаптацию работы бизнеса, транспорта и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак с использованием дронов. В частности, вводится разделение воздушных тревог на желтый и красный уровни опасности, а также изменяются правила работы предприятий и транспорта. Также известно, что на базе "Дії" запустят отдельное приложение для отслеживания дронов и ракет.
Об этом сообщил 4 сентября, в пятницу, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.
Как будет работать новая система воздушных тревог
Премьер-министр Украины сообщил, что желтый уровень будет объявляться в случае атаки российских беспилотников, тогда как красный будет свидетельствовать о повышенной угрозе ракетного или комбинированного удара.
- При желтом уровне бизнес сможет продолжать работу, однако только при условии строгого соблюдения требований безопасности. Предприятия должны обеспечить работникам и посетителям доступ к укрытиям. Для объектов, где укрытий до сих пор нет или они не соответствуют необходимым требованиям, правительство определило трехмесячный срок для решения этого вопроса.
- Красный уровень будет предполагать приостановку работы предприятий и обязательный переход людей в укрытия.
На базе приложения "Дії" планируется запустить отдельное приложение, в котором можно будет отслеживать движение "Шахедов", других дронов и ракет. Сервис также будет информировать пользователей о воздушных тревогах. Данные планируется передавать напрямую от правительства через единый государственный сервис. Точные сроки запуска нового приложения пока не сообщаются.
Работа метро и наземного транспорта
Сергей Корецкий сообщил, что правительство рекомендует обеспечить полноценную работу киевского метро во время желтого уровня опасности.
При необходимости также планируется увеличить количество наземного общественного транспорта. Это должно обеспечить возможность передвижения людейк местам работы, в больницы и на станции метро даже во время воздушной тревоги.
Изменения в комендантском часе
В сообщении премьер-министра Украины отмечается, что правительство также планирует усовершенствовать правила применения комендантского часа. В частности, речь идет о движении транзитного грузового транспорта через Киев и перевозке пассажиров к железнодорожным вокзалам и обратно.
- Местным властям рекомендовали скорректировать продолжительность комендантского часа — с 01:00 до 05:00.
В Украине будут устанавливать дополнительные укрытия
Еще одним решением стало ускорение установки и обустройства мобильных укрытий в населенных пунктах. Такие конструкции должны защищать людей, в частности от обломков после российских воздушных атак. Правительство поясняет, что цель новых мер — одновременно повысить уровень безопасности населения и не допустить паралича работы городов, экономики и критической инфраструктуры из-за российских атак.
Новини.LIVE писали, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал об изменениях — для каждого уровня опасности планируется установить отдельный звуковой сигнал. Кроме того, рассматривается возможность более точно определять территорию действия воздушной тревоги, чтобы оповещения поступали только в районы, где существует непосредственная угроза.
Мы сообщали, что в Верховной Раде предлагают предоставить органам местного самоуправления законодательное право самостоятельно определять режим работы городского пассажирского транспорта во время воздушных тревог. Таким образом, общины смогут решать, будет ли транспорт курсировать в этот период, или его движение будет частично ограничено либо полностью приостановлено.