На базе Дии будет создано приложение для отслеживания шахедов

Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Facebook

Кабинет Министров Украины принял четыре решения, направленных на адаптацию работы бизнеса, транспорта и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак с использованием дронов. В частности, вводится разделение воздушных тревог на желтый и красный уровни опасности, а также изменяются правила работы предприятий и транспорта. Также известно, что на базе "Дії" запустят отдельное приложение для отслеживания дронов и ракет.

Об этом сообщил 4 сентября, в пятницу, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Как будет работать новая система воздушных тревог

Премьер-министр Украины сообщил, что желтый уровень будет объявляться в случае атаки российских беспилотников, тогда как красный будет свидетельствовать о повышенной угрозе ракетного или комбинированного удара.

При желтом уровне бизнес сможет продолжать работу, однако только при условии строгого соблюдения требований безопасности . Предприятия должны обеспечить работникам и посетителям доступ к укрытиям. Для объектов, где укрытий до сих пор нет или они не соответствуют необходимым требованиям, правительство определило трехмесячный срок для решения этого вопроса.

. Предприятия должны обеспечить работникам и посетителям доступ к укрытиям. Для объектов, где укрытий до сих пор нет или они не соответствуют необходимым требованиям, правительство определило для решения этого вопроса. Красный уровень будет предполагать приостановку работы предприятий и обязательный переход людей в укрытия.

На базе приложения "Дії" планируется запустить отдельное приложение, в котором можно будет отслеживать движение "Шахедов", других дронов и ракет. Сервис также будет информировать пользователей о воздушных тревогах. Данные планируется передавать напрямую от правительства через единый государственный сервис. Точные сроки запуска нового приложения пока не сообщаются.

Работа метро и наземного транспорта

Сергей Корецкий сообщил, что правительство рекомендует обеспечить полноценную работу киевского метро во время желтого уровня опасности.

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При необходимости также планируется увеличить количество наземного общественного транспорта. Это должно обеспечить возможность передвижения людейк местам работы, в больницы и на станции метро даже во время воздушной тревоги.

Изменения в комендантском часе

В сообщении премьер-министра Украины отмечается, что правительство также планирует усовершенствовать правила применения комендантского часа. В частности, речь идет о движении транзитного грузового транспорта через Киев и перевозке пассажиров к железнодорожным вокзалам и обратно.

Местным властям рекомендовали скорректировать продолжительность комендантского часа — с 01:00 до 05:00.

В Украине будут устанавливать дополнительные укрытия

Еще одним решением стало ускорение установки и обустройства мобильных укрытий в населенных пунктах. Такие конструкции должны защищать людей, в частности от обломков после российских воздушных атак. Правительство поясняет, что цель новых мер — одновременно повысить уровень безопасности населения и не допустить паралича работы городов, экономики и критической инфраструктуры из-за российских атак.

Новини.LIVE писали, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал об изменениях — для каждого уровня опасности планируется установить отдельный звуковой сигнал. Кроме того, рассматривается возможность более точно определять территорию действия воздушной тревоги, чтобы оповещения поступали только в районы, где существует непосредственная угроза.

Мы сообщали, что в Верховной Раде предлагают предоставить органам местного самоуправления законодательное право самостоятельно определять режим работы городского пассажирского транспорта во время воздушных тревог. Таким образом, общины смогут решать, будет ли транспорт курсировать в этот период, или его движение будет частично ограничено либо полностью приостановлено.