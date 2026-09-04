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Главная Новости дня Россия атаковала Кропивницкий с помощью БПЛА: загорелся дом

Россия атаковала Кропивницкий с помощью БПЛА: загорелся дом

Ua ru
4 сентября 2026 08:35
Атака БПЛА на Кропивницкий: загорелся дом
Сотрудники ГСЧС. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Россия продолжает осуществлять террор с помощью дронов в городах Украины. В Кропивницком в результате атаки российских беспилотников зафиксированы попадания в трёх местах, один человек получил травмы. В результате одного из ударов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома, также возникли пожары на территории инфраструктурного объекта и в другом месте.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки в Кропивницком

В четверг, 3 сентября, РФ нанесла удары беспилотниками по областному центру Кировоградской области — городу Кропивницкому. В результате одного из попаданий загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Один человек получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Еще в одном месте возник пожар на территории объекта инфраструктуры. Кроме того, в результате атаки загорелась сухая трава и было повреждено хозяйственное сооружение.

Всего попадания зафиксировали на трёх локациях. Спасатели работали на местах возгорания и ликвидировали все пожары, возникшие в результате российской атаки. На данный момент все возгорания ликвидированы.

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Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам, а использование "шахедов" стало составной частью систематического террора против украинских городов. Глава государства заявил, что реакция международного сообщества и ведущих мировых лидеров на новую волну российских атак остается недостаточной.

Также украинский лидер отметил, что российские удары направлены на нанесение как можно большего ущерба гражданскому населению и разрушение нормальной жизни украинцев. По его мнению, количество пострадавших и погибших в значительной степени зависит от эффективности украинской противовоздушной обороны.

ГСЧС дроны война в Украине атака Кропивницкий БпЛА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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