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Головна Новини дня РФ атакували Кропивницький БпЛА: загорівся будинок

РФ атакували Кропивницький БпЛА: загорівся будинок

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4 вересня 2026 08:35
Атака БпЛА на Кропивницький: загорівся будинок
Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Росія продовжує здійснювати дроновий терор по містах України. У Кропивницькому внаслідок атаки російських безпілотників зафіксували влучання на трьох локаціях, травмовано одну людину. Через один із ударів загорілася покрівля дев’ятиповерхового житлового будинку, також виникли пожежі на території інфраструктурного об’єкта та на іншій локації.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки у Кропивницькому

У четвер, 3 вересня, РФ влучила безпілотниками в обласний центр Кіровоградської області — місто Кропивницький. Внаслідок одного з влучань загорілася покрівля дев’ятиповерхового житлового будинку. Людина отримала травми, її госпіталізували до медичного закладу.

Ще на одній локації виникла пожежа на території об’єкта інфраструктури. Крім того, через атаку загорілася суха трава та була пошкоджена господарська споруда.

Загалом влучання зафіксували на трьох локаціях. Рятувальники працювали на місцях займання та ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки. Наразі усі загоряння ліквідовані.

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Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах, а використання "Шахедів" перетворилося на складову систематичного терору проти українських міст. Глава держави заявив, що реакція міжнародної спільноти та провідних світових лідерів на нову хвилю російських атак залишається недостатньою. 

Також український лідер зазначив, що російські удари спрямовані на завдання якомога більшої шкоди цивільному населенню та руйнування нормального життя українців. На його думку, кількість постраждалих і загиблих значною мірою залежить від ефективності української протиповітряної оборони.

ДСНС дрони війна в Україні атака Кропивницький БпЛА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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