Шахед вдарив по університету Києва під час занять - Зеленський

Ліквідація наслідків атак РФ. Фото: ДСНС Київщини

Російський "Шахед" вдарив по одному з університетів Києва просто під час занять, однак 160 студентів перебували в укритті. Вночі РФ також атакувала Одесу, де поранено п’ятьох людей, серед них дитину, а на Харківщині через удари тисячі людей залишилися без електрики; у Херсоні пошкоджено будівлю рятувальників і поліції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про системний терор "Шахедами"

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні російські ударні безпілотники атакували один із університетів столиці під час навчального процесу. Водночас студенти встигли перейти до укриття. Президент зазначив, що там перебували 160 студентів.

Президент наголосив, що російські атаки на цивільні об’єкти продовжуються, а використання "Шахедів" стало частиною системного терору проти українських міст.

Також відомо, що вночі російські війська завдали ударів по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок і міську інфраструктуру. П’ятеро людей отримали поранення, серед них — дитина. У Херсоні під удар потрапила будівля, де розташовані служби рятувальників і поліції. На Харківщині через російські удари без електропостачання залишилися тисячі людей. Також є поранені.

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Зеленський назвав реакцію лідерів недостатньою

Президент України заявив, що реакція світу та найвпливовіших лідерів на чергову хвилю російських атак є недостатньою. Він наголосив, що Росія фактично відпрацьовує в Україні тактику застосування "Шахедів" та інших засобів ураження, яку потенційно може використати проти інших країн.

"На жаль, замало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію ударів. Коли у Європі російсько-іранські "шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування "шахедів" та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе", — написав український лідер.

Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та допомогу Україні. Серед необхідних кроків він назвав посилення української ППО, запровадження санкцій проти РФ і значну активізацію оборонного виробництва. Президент подякував партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Руйнування внаслідок атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що український лідер Володимир Зеленський закликав авіакомпанії, страхові компанії та інших учасників авіаринку враховувати ризики під час використання повітряного простору Росії. Він зазначив, що через війну та удари у відповідь російське небо фактично може ставати дедалі менш доступним для цивільної авіації.

Ми інформували, що Президент України зазначив, що російські атаки спрямовані на якомога більші руйнування цивільної інфраструктури та життя населення, а кількість постраждалих і загиблих значною мірою залежить від ефективності української ППО. За словами глави держави, кожен новий пакет військової допомоги посилює спроможність України захищати своїх громадян від російських ударів.